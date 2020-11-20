Тренды зимнего маникюра 2021 (Фото)

Зимний маникюр — это возможность не только украсить пальчики, но и завершить образ, а также подарить себе и окружающим новогоднее настроение.

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Чтобы зимний маникюр был модным и удачным, стоит ознакомиться с главными трендами нейл-арта и продумать будущий дизайн своих ноготков. А мы в этом вам поможем.

1. Белый цвет

Безупречный белый — всегда беспроигрышный вариант, который станет еще более актуальным зимой. Чтобы маникюр выглядел интереснее в дизайн ногтей можно добавить кружевные мотивы, блестки, цветную фольгу на отдельные пальцы.





2. Игривые зверушки

Зима — идеальная пора, чтобы вспомнить детство и стать немножко несерьезной. Смените образ леди на образ беззаботной девочки. В этом вам помогут рисунки пингвинов, оленят, мишек на ваших ногтях. Дополнит такой дизайн омбре. Главное, не увлекайтесь большим количеством рисунков и сочетайте их со спокойными тонами.





3. Стразы

В трендовом зимнем дизайне ногтей имеют место и блестящие камни. Такой маникюр сделает вас звездой корпоративов и новогодних праздников. Главное, как и в предыдущем пункте не переборщить и не превратить блестящий маникюр в вульгарный.





4.Техника "sweet bloom"

Запомнится интересный зимний nail art и в этой технике. Она предусматривает создание объемных рисунков на ногтях. Снежинки, цветы, узоры — все это добавит в ваш маникюр праздника и элегантности.





5. Вязаные орнаменты

Дизайн "свитера" подарит ощущение тепла и уюта. С таким маникюром можно сделать сотни удачных фотографий с кружкой в руках. Этот дизайн стоит создавать в пастельных тонах. Можно сочетать с однотонными матовыми ноготками.





А сайт "Комментарии" желает вам удачных решений и новогоднего настроения. Рекомендуем прочитать, какие варианты маникюра давно устарели.





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