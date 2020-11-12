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Главная Новости Досуг стиль и красота Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели
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Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели

Это было модно много лет назад, но не теперь

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Ухоженный и красивые ногти — визитная карточка каждой женщины. Но чтобы ваш маникюр был самым стильным и модным, стоит следить за трендами, ведь некоторые варианты давно устарели. За что не нужно платить деньги?

Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели

фото из открытых источников

Стразы

Откажитесь от стразов, которые полностью покрывают один или два ногтя, раньше может это было модно и стильно, но сейчас в маникюре отдают предпочтение минимализму. Ноготки должны выглядеть аккуратно, а не напоминать диско-шар. 

Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели - фото 2

Стилеты

Есть женщины, которым очень нравятся такие ногти, но ведь такая длина совершенно не уместная, разве что на Хэллоуин. Более того, как с ними можно сделать хоть что-то по дому?

Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели - фото 3

Объемный маникюр

Цветочки, лепесточки и другие фигурки, которые делаются из акрила, давно вышли из моды и стали антитрендом. Если хотите стать обладательницей красивого маникюра, тогда сделайте ровное покрытие и минималистичный рисунок.

Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели - фото 4

Роспись на ногтях

Кружочки, завитушки и другая роспись на ногтях тоже больше не радует глаз. На смену такому дизайну пришла геометрия, лаконичные линии и точки. 

Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели - фото 5

Акриловые ногти

В моде — естественность, так что откажитесь от наращенных ногтей, пусть лучше будут короткие, но зато свои! 

Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать красивый маникюр в стиле минимализм.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/krasota/manikyur/antitrend-5-vidov-manikyura-o-kotoryh-nado-zabyt/?from=main_2
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