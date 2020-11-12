Пожалуйста, не надо: какие варианты маникюра давно устарели

Ухоженный и красивые ногти — визитная карточка каждой женщины. Но чтобы ваш маникюр был самым стильным и модным, стоит следить за трендами, ведь некоторые варианты давно устарели. За что не нужно платить деньги?

фото из открытых источников

Стразы

Откажитесь от стразов, которые полностью покрывают один или два ногтя, раньше может это было модно и стильно, но сейчас в маникюре отдают предпочтение минимализму. Ноготки должны выглядеть аккуратно, а не напоминать диско-шар.





Стилеты

Есть женщины, которым очень нравятся такие ногти, но ведь такая длина совершенно не уместная, разве что на Хэллоуин. Более того, как с ними можно сделать хоть что-то по дому?





Объемный маникюр

Цветочки, лепесточки и другие фигурки, которые делаются из акрила, давно вышли из моды и стали антитрендом. Если хотите стать обладательницей красивого маникюра, тогда сделайте ровное покрытие и минималистичный рисунок.





Роспись на ногтях

Кружочки, завитушки и другая роспись на ногтях тоже больше не радует глаз. На смену такому дизайну пришла геометрия, лаконичные линии и точки.





Акриловые ногти

В моде — естественность, так что откажитесь от наращенных ногтей, пусть лучше будут короткие, но зато свои!





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать красивый маникюр в стиле минимализм.

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