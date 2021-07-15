Тренды летнего маникюра 2021: идеи, от которых все в восторге (ФОТО)

Красивый маникюр — важный элемент любого образа. Если хотите в летнем сезоне выглядеть модно и стильно, тогда ознакомьтесь с главными трендами 2021 года, которые поражают своим разнообразием оттенков и красивыми узорами.

Тренды маникюра 2021 / Фото: pinterest

"Негативное пространство"

С помощью этого креативного дизайна вы получите оригинальный и несколько гипнотический маникюр. В нем минимализм отлично сочетается с лаконичной геометрией. Можно использовать любые оттенки для такого дизайна, но, если вы хотите яркости, тогда выбирайте соответствующие тона.





Зеленый цвет

В этом летнем сезоне зеленый цвет на пике популярности, потому что олицетворяет свежесть, жизнь, цветение. Зеленый оттенок в ярком неоновом исполнении сделает ваш маникюр просто неотразимым!





Максимальная естественность

Если же вы не хотите сильно выделяться и предпочитаете естественность, тогда ваш вариант — маникюр с прозрачным покрытием. Он смотрится очень нежно и элегантно.





Модернизированный френч

Французский маникюр остается классикой, но модницы давно перешагнули через этот привычный вариант и решились на эксперименты. Сейчас в моде цветной френч, который придает образу яркости и эффектности.





Черно-белые акценты

Маникюр в стиле "инь и янь" подходит на все случаи жизни, потому что универсальный. Разнообразить его можно небанальными интерпретациями — графикой, узорами, клеткой (всем, что придет на ум), так что не бойтесь экспериментировать!





Напомним, эксперты назвали главные супертренды в летнем маникюре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие варианты маникюра уже давно устарели и могут испортить ваш стильный образ.

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