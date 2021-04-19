Названы главные супертренды в летнем маникюре 2021 (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Аккуратный стильный маникюр – непременный атрибут любой современной девушки. Если хотите оставаться в тренде, тогда следите за последними бьюти-изменениями и ознакомитесь с главными летними тенденциями в маникюре.
Какой маникюр сделать летом 2021 / фото: freepik
Бесцветное покрытие
В этом сезоне на пике популярности минимализм, поэтому чем проще и аккуратнее маникюр, тем лучше и моднее. Выбирайте прозрачные оттенки, которые можно дополнить на ноготках легким блеском.
Оригинальный френч
Классический французский маникюр всегда будет в моде, но этим летом можно смело экспериментировать, создавать что-то необычное и яркое. Можете совместить пастельные цвета с неоновыми, например. Ноготки будут выглядеть необычно и оригинально!
Классический красный
Летом 2021 года не обойтись без классического красного цвета, который пользуется популярностью уже не один сезон. Можно сочетать различные текстуры и страстные оттенки красного. С таким маникюром ваш образ не будет выглядеть скучным.
Нейтральные оттенки
Выбирайте для маникюра более спокойные, полупрозрачные тона и деликатные акценты. Такой дизайн займет меньше времени и подойдет к любому образу.
Напомним, что весенняя погода подталкивает современных модниц к смене имиджа. Именно в это время в женском воображении появляются свежие идеи. Какие же цвета и дизайны будут в тренде в маникюре этой весной?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поднять себе настроение и подчеркнуть образ можно с помощью красивого и ухоженного маникюра. Если не знаете, какой цвет выбрать, тогда ознакомьтесь со списком самых трендовых оттенков маникюра в 2021 году.
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