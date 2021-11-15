Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО)

В нейл-арте постоянно появляются новые тенденции, но элегантная лаконичность никогда не выходит из моды. Если хотите сделать стильный, но минималистичный маникюр, тогда смотрите несколько интересных идей.

Какой маникюр сделать в ноябре (фото из открытых источников)

Осенний вайб

Соедините 2-3 осенних оттенков, но помните, что они гармонично должны смотреться вместе. Цвета для ноябрьского маникюра берем в основном природные: желтый, красный, оранжевый, коричневый. А вот от стразов и других элементов лучше отказаться.





Кофе с молоком

Любая девушка с таким дизайном будет выглядеть сдержанно, но женственно. Универсальный "кофейный" цвет подойдет к каждому сезону и будет уместен с одеждой любого цвета и стиля.





Белоснежная абстракция

Такой дизайн является одним из самых популярных в этом году. Если вы любите минимализм, тогда сделайте абстрактный нейл-арт в монохромном белом исполнении. Это будет красиво, стильно и модно!





Элегантная геометрия

Изысканные тонкие линии на эстетичном розовом фоне смотрятся очень стильно и своеобразно. Прекрасный вариант, чтобы создать гипнотический эффект на ногтях всего несколькими изящными штрихами.





Напомним, в осеннюю погоду хочется разнообразить свою жизнь яркими красками, а сделать это можно с помощью обновленного маникюра. Эксперты назвали главные оттенки, которые будут пользоваться актуальностью в этом сезоне и сделают ваши ноготки красивыми.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что этой осенью большой популярностью будут пользоваться "теплые" насыщенные цвета поэтому если вы хотите обновить свой гардероб, ознакомьтесь с новыми трендами.

Читайте также, что облезлый лак на ногтях попал в тренды маникюра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!