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Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО)

Представляем подборку интересных идей модного маникюра в стиле минимализм, которые подчеркнут ваш образ

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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В нейл-арте постоянно появляются новые тенденции, но элегантная лаконичность никогда не выходит из моды. Если хотите сделать стильный, но минималистичный маникюр, тогда смотрите несколько интересных идей. 

Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО)

Какой маникюр сделать в ноябре (фото из открытых источников)

Осенний вайб

Соедините 2-3 осенних оттенков, но помните, что они гармонично должны смотреться вместе. Цвета для ноябрьского маникюра берем в основном природные: желтый, красный, оранжевый, коричневый. А вот от стразов и других элементов лучше отказаться. 

Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО) - фото 2

Кофе с молоком

Любая девушка с таким дизайном будет выглядеть сдержанно, но женственно. Универсальный "кофейный" цвет подойдет к каждому сезону и будет уместен с одеждой любого цвета и стиля.

Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО) - фото 3

Белоснежная абстракция

Такой дизайн является одним из самых популярных в этом году. Если вы любите минимализм, тогда сделайте абстрактный нейл-арт в монохромном белом исполнении. Это будет красиво, стильно и модно!

Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО) - фото 4

Элегантная геометрия

Изысканные тонкие линии на эстетичном розовом фоне смотрятся очень стильно и своеобразно. Прекрасный вариант, чтобы создать гипнотический эффект на ногтях всего несколькими изящными штрихами.

Стильно и лаконично: какой маникюр сделать в ноябре (ФОТО) - фото 5

Напомним, в осеннюю погоду хочется разнообразить свою жизнь яркими красками, а сделать это можно с помощью обновленного маникюра. Эксперты назвали главные оттенки, которые будут пользоваться актуальностью в этом сезоне и сделают ваши ноготки красивыми.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что этой осенью большой популярностью будут пользоваться "теплые" насыщенные цвета поэтому если вы хотите обновить свой гардероб, ознакомьтесь с новыми трендами. 

Читайте также, что облезлый лак на ногтях попал в тренды маникюра.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/modniy-minimalizm7-idey-stilnogo-lakonichnogomanikyura-na-osen-2021/
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