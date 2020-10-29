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Самое важное, что нужно знать о мужском маникюре

Многие думают, что маникюр - это дело женщин. Но мужчинам эта процедура также не навредит

сегодня, 15:10
Автор:

Павел Зинченко

Многие думают, что маникюр — это женская заморочка. Тем не менее в современном мире мужчинам также было бы неплохо задуматься о том, как следить за своими ногтями. Сегодня мы расскажем тебе о том, как это правильно делать. Поможет нам в этом портал mport.

Самое важное, что нужно знать о мужском маникюре

Как мужчинам делать маникюр. ФОТО:

Процедура мужского маникюра имеет несколько важных этапов. Вымой руки с мылом и просуши их полотенцем. Чтобы придать ногтям одинаковой формы, обработай их пилочкой. Также ногти стоит укоротить с помощью ножниц или специальных щипцов.

Используй размягчающую ванночку для рук. Добавь в литровую посудину с теплой водой 2-3 капли жидкого мыла. Также можно использовать ванночки, предназначенные для укрепления ногтей.

После того как кутикула станет мягкой (примерно через 10-15 минут) вытащи руки из воды и вытри полотенцем. С помощью деревянной палочки отодвинь край кутикулы. Если есть необходимость в удалении кутикулы или заусениц воспользуйся маникюрными щипчиками. Также следует аккуратно удалить ороговевшую кожу, которая находится вокруг ногтя. После этого нанеси на ногти и руки питательный крем или масло для рук. Вотри крем массирующими движениями. Поскольку наносить на ногти лак — это не очень по-мужски, то при завершении процедуры маникюра мы рекомендуем отполировать ногти.

Теперь ты сможешь выглядеть на все сто. Поверь, аккуратные ногти бросаются в глаза как дамам, так и партнерам по бизнесу. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших вариантах маникюра на Хэллоуин.


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