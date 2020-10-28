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Хэллоуин 2020: лучшие идеи маникюра (фото)

Пугающий и жуткий маникюр на Хэллоуин обязательно нужно сделать для того, чтобы дополнить праздничный лук

сегодня, 21:31
Автор:

Любовь Блажко

Чтобы на "самой страшной" вечеринке года выглядеть просто неотразимо, стоит заранее позаботиться о ярком дизайне своего праздничного маникюра. А мы подготовили для вас несколько оригинальных идей, чтобы эту задачу было максимально просто выполнить, передает издание lux.

Хэллоуин 2020: лучшие идеи маникюра (фото)

Маникюр на Хэллоуин 2020. Фото: unsplash

Тут уже что кому больше нравится: пастельные оттенки с минимальным дизайном или, наоборот, дизайн ногтей с целыми хэллоуинскими устрашающими картинами. И кто бы что для себя не выбрал, точно найдется вариант на любой вкус. Посмотрите на подборку этих фотографий и убедитесь в этом сами. 

Все мы хорошо знаем, что классическими цветами мистического праздника остаются черный, красный, белый и оранжевый. Использование этих оттенков позволит вам подчеркнуть праздничный наряд и попробовать новые творческие эксперименты.

На снимках можно увидеть и пугающие глаза, и оранжевые тыквы, и много-много пауков, и даже кровавые линии. Но самое приятное заключается в том, что эти несложные дизайны можно легко выполнить в домашних условиях. Так что, какой выберете вы?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, интересные варианты маникюра на осень. Роскошный бордовый оттенок маникюра отлично подходит для осени, пусть даже в однотонном дизайне, он всегда смотрится на ногтях очень стильно и элегантно. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим. 


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