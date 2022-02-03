Пышногрудая итальянская телеведущая взбудоражила сеть снимком в крошечном бикини

Звезда телеэкранов из Италии Микела Персико совратила свою миллионную армию подписчиков горячим пляжным снимком. Поклонники красавицы остались в восторге. Так, любимая футболиста Даниэле Ругани, модель и телеведущая Микела Персико опубликовала в Instagram архивный жаркий кадр. Сделано фото еще в 2019 году.

Девушка (фото из открытых источников)

Перед камерой звезда позировала на берегу моря в откровенном красном купальнике. Красавица похвасталась безупречными формами, которые выгодно подчеркнуло крохотное бикини. Микела следит за фигурой и активно занимается спортом, а также любит готовить. С Ругани Персико начала встречаться в 2016 году, а в сентябре 2020 Микела родила футболисту сына.





Напомним, американский невролог Эрик Хазелтайн в ходе нескольких исследований выяснил, что на сексуальное влечение человека влияет множество бессознательных факторов, одним из которых является запах тела. Специалист отметил, что важную роль в этом процессе играет симметрия тела и лица, ведь с ее помощью можно определить "хорошие" гены, а также запах партнера. Опираясь на свои исследования, ученый подчеркнул, что по запаху и визуальным сигналам женщина способна предположить, как выглядит мужчина и даже определить некоторые черты его характера.

Результаты эксперимента показали, что женщины ориентируясь на сигналы, действующие на бессознательном уровне, выбирали футболки с запахом тех мужчин, которые имели наиболее симметричные черты лица. К слову, ранее американские ученые проводили похожее исследование, доказывающее, что женщины более приятным считают запах тех мужчин, которые употребляют много овощей и фруктов. Исследователи предположили, что такая избирательность связана с подсознательным стремлением женщины выбрать себе здорового партнера.

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