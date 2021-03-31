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Пять микротрендов весны, которые преобразят ваш стиль

Создавайте эффектные образы и удивляйте окружающих

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Если хотите этой весной быть неотразимой и создавать модные стильные луки, тогда ознакомьтесь со списком микротрендов, которые будут популярны в этом сезоне и придадут вашему образу "изюминку".

Пять микротрендов весны, которые преобразят ваш стиль

Фото: Edward Berthelot / Getty Images Entertainment / Getty Images

Огромные шляпы

Головной убор – это не столько необходимость, сколько стильная вещь для создания модного образа. Этой весной будут актуальны модели, похожие на шляпу-ведро, только намного больше. Важное замечание: идеальную шляпу обязательно должен украшать необычный принт.

Рыбацкие сандалии

В ближайшее время такой обувью обзаведутся и все поклонницы модных трендов. Грубые сандалии с закрытым носом уже можно увидеть на снимках фэшн-инфлюенсеров, которые мастерски сочетают их с легкими платьями или свободными джинсами.

Шелковые платки

Еще один микротренд, который этой весной будет пользоваться популярностью. Шелковые платки, повязанные на голову, станут прекрасным дополнением самых стильных аутфитов. Выбирайте яркие модели или отдавайте предпочтение платкам от любимых дизайнеров.

Облегающие топы

Если у вас в гардеробе нет топов, которые бы облегали вашу фигуры, делая акцент на ее достоинствах, то это нужно срочно исправить. Выбирайте более спокойные оттенки или необычный принт — эффектно будет смотреться все.

Многочисленные вырезы

Этой весной актуальны наряды с фигурными вырезами на талии или по всей длине, они будут смотреться очень стильно и красиво. Но главное — не переборщите, все должно быть в меру.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с приходом весны нужно пересмотреть свой гардероб и пополнить его стильными платьями, которые будут на пике популярности.


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Источник: https://www.wday.ru/moda-shopping/trendi/7-mikrotrendov-etoi-vesny-kotorye-preobrazyat-vash-stil/
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