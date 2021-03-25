Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО)

С приходом весны нужно пересмотреть свой гардероб и пополнить его стильными платьями, которые будут на пике популярности.

Что носить весной 2021 (фото из открытых источников)

Эксперты дали подсказку модницам, какие фасоны будут актуальны в этом сезоне.

Платья с вырезами

Этот тренд точно подойдет девушкам, которые любят выглядеть элегантно и сексуально. Стоит выбирать однотипные платья, без стразов, пайеток и других элементов декора, зато с обнаженной спинкой или другими вырезами, подчеркивающими ваши достоинства.





Полупрозрачные платья

Не считайте полупрозрачные платья слишком откровенными. Не обязательно выбирать платье целиком из прозрачного материала, достаточно хотя бы одного элемента. Такой образ будет выглядеть очень женственно.





Платья с цветочным принтом

Этот принт в одежде регулярно возглавляет списки модных трендов. Эта весна не стала исключением. Платья с цветами и абстрактными рисунками придадут вашему образу легкости, женственности и элегантности.





Мини платья

Если хотите этой весной продемонстрировать свои красивые ножки, тогда без мини-платья не обойтись. Такой фасон тоже попал в тренды и будет хорошо сочетаться с низким каблуком и другими более сдержанными элементами аутфита.





Серебристые платья

Модницам советуют обратить внимание на платья серебристого оттенка, который будет популярен весной-летом 2021 года. Идеальный вариант для девушек, которые хотят выглядеть красиво и стильно.





Напомним, мы уже сообщали, какие вещи нужно спрятать в гардеробе подальше, потому что этой весной они попали в список антитрендов.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, какие вещи нужно выбросить из дома этой весной, чтобы очистить не только свои мысли, но и дом.

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