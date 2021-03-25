logo
Русский Українська

BTC/USD

51807.35

ETH/USD

1606.58

LTC/USD

173.61

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО)

Эти платья придадут вашему образу легкости и уверенности

сегодня, 18:00
Автор:

Светлана Шкурупий

С приходом весны нужно пересмотреть свой гардероб и пополнить его стильными платьями, которые будут на пике популярности.

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО)

Что носить весной 2021 (фото из открытых источников)

Эксперты дали подсказку модницам, какие фасоны будут актуальны в этом сезоне.

Платья с вырезами

Этот тренд точно подойдет девушкам, которые любят выглядеть элегантно и сексуально. Стоит выбирать однотипные платья, без стразов, пайеток и других элементов декора, зато с обнаженной спинкой или другими вырезами, подчеркивающими ваши достоинства.

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО) - фото 2

Полупрозрачные платья

Не считайте полупрозрачные платья слишком откровенными. Не обязательно выбирать платье целиком из прозрачного материала, достаточно хотя бы одного элемента. Такой образ будет выглядеть очень женственно.

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО) - фото 3

Платья с цветочным принтом

Этот принт в одежде регулярно возглавляет списки модных трендов. Эта весна не стала исключением. Платья с цветами и абстрактными рисунками придадут вашему образу легкости, женственности и элегантности.

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО) - фото 4

Мини платья

Если хотите этой весной продемонстрировать свои красивые ножки, тогда без мини-платья не обойтись. Такой фасон тоже попал в тренды и будет хорошо сочетаться с низким каблуком и другими более сдержанными элементами аутфита.

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО) - фото 5

Серебристые платья

Модницам советуют обратить внимание на платья серебристого оттенка, который будет популярен весной-летом 2021 года. Идеальный вариант для девушек, которые хотят выглядеть красиво и стильно.

Какие платья будут актуальны этой весной (ФОТО) - фото 6

Напомним, мы уже сообщали, какие вещи нужно спрятать в гардеробе подальше, потому что этой весной они попали в список антитрендов.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, какие вещи нужно выбросить из дома этой весной, чтобы очистить не только свои мысли, но и дом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fashion.24tv.ua/ru/modnye-platja-jetoj-vesnoj-aktualnye-fasony-poslednie-novosti_n1575751
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ