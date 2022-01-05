Патчи под глаза: польза или маркетинговый ход

В последнее время большой популярностью стали пользоваться патчи для глаз — специальные пластыри для кожи, которые избавляют от отечности и темных кругов. Но действительно ли они работают или это уловка маркетологов?

Помогают ли патчи для глаз (фото из открытых источников)

Патчи пропитаны косметическим составом с высокой концентрацией активных веществ, их приклеивают под глазами на 15-20 минут, чтобы подтянуть кожу, повысить ее эластичность и освежить свой внешний вид. По составу средство можно сравнить с концентратом для лица, то есть количество активных ингредиентов здесь больше, чем в любом другом продукте.

В первую очередь, специалисты рекомендуют обращать внимание на состав этого косметологического средства. Если хотите, чтобы патчи приносили эффект, то они должны состоять из знакомых экстрактов растений и компонентов, например, глицерина, гиалуриновой кислоты, кофеина, пантенола и других.

Эксперты отмечают, что польза патчи все же приносят и действительно дают мгновенный результат, но наносить на кожу лица их лучше утром, после пробуждения перед нанесением макияжа. А вот вечернее использование практически не имеет никакого смысла — деньги на ветер!

Напомним, если хотите, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой, тогда добавьте в свой рацион один простой, но весьма полезный напиток.

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