Эксперты назвали пять продуктов, которые негативно влияют на состояние вашей кожи

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Ольга Чародий
Ваш рацион напрямую влияет не только на самочувствие, но и красоту. Неудивительно, что эксперты рекомендуют от определенных продуктов отказаться, чтобы не страдать от последствий, связанных с их употреблением. Вашему вниманию ТОП 5 продуктов, которые крайне негативно влияют на состояние вашей кожи. Как пишет портал NeBolei, не все продукты одинаково полезны для нашей красоты. Есть те, которые могут стать причиной развития проблем с кожей. Поэтому от них, уверяют эксперты, лучше отказаться или ограничить количество в рационе.
Девушка (фото из открытых источников)
1. Сахар
Рафинированный сахар, если употреблять его сверх нормы, имеет очень неприятное свойство — разрушает коллагеновые соединения эпидермиса, замедляя его регенерацию и провоцируя появления морщин. Замените сахар на мед и фрукты, а также приучайте себя пить чай и кофе без сахара.
2. Кофе
Кстати, о кофе: любимый напиток — не самое лучшее угощение
для вашего лица. Она обезвоживает организм, провоцируя появление морщин и
шелушения — именно поэтому чашку американо стоит запивать равным количеством
чистой воды.
3. Алкоголь
Алкоголь вреден в принципе, но для красоты он вообще враг №1 — из-за злоупотребления коктейлями можно заработать не только отеки, но и экзему, дерматоз, аллергию, шелушение, купероз и многие другие малоприятные болезни. Голливудский дерматолог Нигма Талиб, считает алкоголь одной из 4-х вредных пищевых групп. Она советует полностью исключить его на три недели, чтобы успокоить воспаленную кожу, после чего придерживаться правила 80/20.
4. Молоко
Исследования показали, что коровье молоко, которое мы
добавляем к мюсли, кофе и пьем просто так, является самой распространенной
причиной появления акне во взрослом возрасте. Если это ваша проблема,
попробуйте метод из предыдущего пункта: уберите молочные продукты из рациона на
21 день, после чего проанализируйте, как изменилось состояние кожи.
5. Соль
Здесь все логично — чем больше вы употребляете соли в любом
виде, тем более провоцируете отечность. Отсюда и мешки под глазами. Помните,
что фастфуд, колбасы и полуфабрикаты, магазинные соусы, не говоря уже о соленой
рыбе или снеков, — вам не друзья. Поэтому позволяйте их себе не чаще раза в
неделю.
Пересмотрите свой рацион, если регулярно сталкиваетесь с проблемами кожи. Это позволит не только сэкономить деньги на всевозможных средствах, но и чувствовать себя увереннее.
Как сообщали ранее любая девушка мечтает выглядеть безупречно, и это возможно с помощью нехитрых процедур, которые помогут избавиться от видимых недостатков кожи и быстро улучшить свой внешний вид.
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