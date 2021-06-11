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Эксперты назвали пять продуктов, которые негативно влияют на состояние вашей кожи

Не все продукты одинаково полезны для нашей красоты

11 июня 2021, 21:56
Автор:

Ольга Чародий

Ваш рацион напрямую влияет не только на самочувствие, но и красоту. Неудивительно, что эксперты рекомендуют от определенных продуктов отказаться, чтобы не страдать от последствий, связанных с их употреблением. Вашему вниманию ТОП 5 продуктов, которые крайне негативно влияют на состояние вашей кожи. Как пишет портал NeBolei, не все продукты одинаково полезны для нашей красоты. Есть те, которые могут стать причиной развития проблем с кожей. Поэтому от них, уверяют эксперты, лучше отказаться или ограничить количество в рационе.

Эксперты назвали пять продуктов, которые негативно влияют на состояние вашей кожи

Девушка (фото из открытых источников)

1. Сахар

Рафинированный сахар, если употреблять его сверх нормы, имеет очень неприятное свойство — разрушает коллагеновые соединения эпидермиса, замедляя его регенерацию и провоцируя появления морщин. Замените сахар на мед и фрукты, а также приучайте себя пить чай и кофе без сахара. 

2. Кофе

Кстати, о кофе: любимый напиток — не самое лучшее угощение для вашего лица. Она обезвоживает организм, провоцируя появление морщин и шелушения — именно поэтому чашку американо стоит запивать равным количеством чистой воды.

3. Алкоголь

Алкоголь вреден в принципе, но для красоты он вообще враг №1 — из-за злоупотребления коктейлями можно заработать не только отеки, но и экзему, дерматоз, аллергию, шелушение, купероз и многие другие малоприятные болезни. Голливудский дерматолог Нигма Талиб, считает алкоголь одной из 4-х вредных пищевых групп. Она советует полностью исключить его на три недели, чтобы успокоить воспаленную кожу, после чего придерживаться правила 80/20.

4. Молоко

Исследования показали, что коровье молоко, которое мы добавляем к мюсли, кофе и пьем просто так, является самой распространенной причиной появления акне во взрослом возрасте. Если это ваша проблема, попробуйте метод из предыдущего пункта: уберите молочные продукты из рациона на 21 день, после чего проанализируйте, как изменилось состояние кожи.

5. Соль

Здесь все логично — чем больше вы употребляете соли в любом виде, тем более провоцируете отечность. Отсюда и мешки под глазами. Помните, что фастфуд, колбасы и полуфабрикаты, магазинные соусы, не говоря уже о соленой рыбе или снеков, — вам не друзья. Поэтому позволяйте их себе не чаще раза в неделю.

Пересмотрите свой рацион, если регулярно сталкиваетесь с проблемами кожи. Это позволит не только сэкономить деньги на всевозможных средствах, но и чувствовать себя увереннее.

Как сообщали ранее любая девушка мечтает выглядеть безупречно, и это возможно с помощью нехитрых процедур, которые помогут избавиться от видимых недостатков кожи и быстро улучшить свой внешний вид.


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Источник: http://neboley.com.ua/ru/world/2021/06/10/210611
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