Весенний маникюр 2021: пять идей для модного дизайна (ФОТО)

Весенняя погода подталкивает современных модниц к смене имиджа. Именно в это время в женском воображении появляются свежие и модные идеи. И как же обойтись без стильного и модного маникюра? Какие дизайны и цвета будут в тренде весной-2021?

Какой маникюр сделать весной 2021 года / Фото: lifehacker

Розовый

Этот цвет уверенно лидирует в списке трендов весенне-летнего сезона, потому что он универсален и подойдет для любого образа. Эксперты советуют выбирать оттенок bubblegum pink (цвета жвачки) или нежно-розовый — тут уже дело вкуса. Розовый цвет придает образу женственности, нежности и романтичности.





Цветные рисунки

Этот тренд позволяет разгуляться фантазии и креативу. Можно использовать любой дизайн: от минималистичных звездочек, капелек и кружочков до сложных оригинальных нейл-артов. Отличная идея, если вы хотите добавить в свой образ красок.





Геометрия

В этом сезоне геометрия не сдает своих позиций. Дизайн может быть разного уровня сложности: от простых линий до объемных многогранных фигур — все, что пожелаете. Вы можете смело экспериментировать и комбинировать яркие оттенки.





Лунный маникюр

Изысканный лунный маникюр на протяжении многих лет не покидает лидирующие позиции среди вариаций ногтевого дизайна. Он смотрится стильно, красиво и оригинально. Для повседневного образа лучше выбирать спокойные оттенки: пудровый, бежевый или белый.





Цветной френч

Если классический французский френч вам поднадоел, тогда добавьте ему больше цвета: это могут быть яркие оттенки или нежная пастель, а можно даже нарисовать маленькие рисунки.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названы самые трендовые цвета маникюра в 2021 году.

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