Названы самые трендовые цвета маникюра в 2021 году (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Поднять себе настроение и подчеркнуть образ можно с помощью красивого и ухоженного маникюра. Если не знаете, какой цвет выбрать, тогда ознакомьтесь со списком самых трендовых оттенков маникюра в 2021 году.
какой маникюр сделать в 2021 году / фото: pix-feed
Нежно-розовый
Такой цвет является эталоном женственного и романтичного образа. Он позволяет применять разнообразные дизайны и техники и настолько универсальный, что подходит для любого случая.
фото: @bunny.nailcafe
Оттенки кофе
Владелица студии Classy Claws Би Лалли отметила, что в 2021 году в моду возвращаются кофейные оттенки, поэтому порекомендовала девушкам выбирать не только темно-коричневый цвет, но и более светлые, например, "латте" или "мокко".
фото: benimelim
Чистый белый
Белый маникюр – показатель вкуса и ухоженности девушки, он отлично подчеркнет весеннее настроение. А придать ему "изюминку" можно с помощью камней или блесток.
фото: @katjagrudnik
фото: @dip.nails.by.callie
Ярко-оранжевый
Этой весной популярностью будет пользоваться и ярко-оранжевый цвет. Этот цвет для стильных и ярких девушек, которые не боятся экспериментов и новых идей.
фото: @bb.claws
Насыщенный красный
Конечно же, без насыщенного красного в этом году никуда. Он остается на своих лидирующих позициях. Какой бы оттенок вы ни выбрали, есть одно правило — чем ярче, тем лучше.
фото: @michelleclassnails
Фуксия
Идеальный вариант для весеннего маникюра, потому что этот оттенок яркий, притягательный и очень эффектный.
фото: @ojemce
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать маникюр в стиле минимализм: несколько стильных идей для тех, кто не любит яркий дизайн.
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