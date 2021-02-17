Названы самые трендовые цвета маникюра в 2021 году (ФОТО)

Поднять себе настроение и подчеркнуть образ можно с помощью красивого и ухоженного маникюра. Если не знаете, какой цвет выбрать, тогда ознакомьтесь со списком самых трендовых оттенков маникюра в 2021 году.

какой маникюр сделать в 2021 году / фото: pix-feed

Нежно-розовый

Такой цвет является эталоном женственного и романтичного образа. Он позволяет применять разнообразные дизайны и техники и настолько универсальный, что подходит для любого случая.

фото: @bunny.nailcafe



Оттенки кофе

Владелица студии Classy Claws Би Лалли отметила, что в 2021 году в моду возвращаются кофейные оттенки, поэтому порекомендовала девушкам выбирать не только темно-коричневый цвет, но и более светлые, например, "латте" или "мокко".

фото: benimelim



Чистый белый

Белый маникюр – показатель вкуса и ухоженности девушки, он отлично подчеркнет весеннее настроение. А придать ему "изюминку" можно с помощью камней или блесток.





фото: @katjagrudnik

Х ромированный

Маникюр с эффектом хромирования смотрится очень эффектно, стильно и модно. Вы точно удивите своих друзей и не останетесь без внимания.







фото: @dip.nails.by.callie

Ярко-оранжевый

Этой весной популярностью будет пользоваться и ярко-оранжевый цвет. Этот цвет для стильных и ярких девушек, которые не боятся экспериментов и новых идей.

фото: @bb.claws

Насыщенный красный

Конечно же, без насыщенного красного в этом году никуда. Он остается на своих лидирующих позициях. Какой бы оттенок вы ни выбрали, есть одно правило — чем ярче, тем лучше.

фото: @michelleclassnails

Фуксия

Идеальный вариант для весеннего маникюра, потому что этот оттенок яркий, притягательный и очень эффектный.

фото: @ojemce

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать маникюр в стиле минимализм: несколько стильных идей для тех, кто не любит яркий дизайн.

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