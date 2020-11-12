Миссия выполнима: как выпрямить волосы без утюжка

Многие девушки предпочитают ходить с ровными гладкими волосами, поэтому часто используют фен или специальный утюжок для выпрямления. Но такие процедуры серьезно вредят волосам и нарушают их структуру. Существуют ли "безопасные" методы?

фото из открытых источников

Замочите волосы в молоке

Весьма необычный способ выпрямления, но главное, чтобы работал. Возьмите тазик или кружку, налейте немного прохладного молока и замочите в нем локоны на 8-10 минут. Затем наденьте на голову шапочку для душа и оставьте еще в таком виде на полчаса. Потом смойте напиток шампунем и высушите естественным способом. Периодически прочесывайте локоны расческой.

"Тога"

Это один способ выпрямления, которым пользуются латиноамериканские женщины. Для начала нужно помыть голову, просушить волосы на солнце, мягко прочесывая их расческой. Когда они будут полностью сухими обмотайте их вокруг головы и зафиксируйте с помощью заколок. Утром ваши волосы будут прямыми и гладкими.

Резинки

Перед тем, как идти спать, сделайте простой лайфак. Разделите волосы на две части и закрепите в два низких хвостика. Возьмите эластичные резинки и распределите их от начала до конца своих прядей, делая отступ в 3 сантиметра. Утром снимите резинки, и расчешите локоны.

Бигуди

Да, с помощью бигуди можно не только сделать роскошные кудри, но и выпрямить волосы. Только потребуются приспособления большого диаметра. Сначала нужно помыть волосы и просушить их полотенцем, а потом накрутить на большие бигуди, они помогут добиться плавных ровных переходов.

Натуральная маска (рисовая мука и яйцо)

Выпрямить волосы можно и с помощью натуральной маски. Возьмите 5 ч. л. рисовой муки и яичный желток, тщательно перемешайте, потом добавьте стакан валяльной глины. Еще раз перемешайте и нанесите на волосы. Оставьте смесь на один час, а после смойте шампунем. Используйте маску 1 раз в неделю, и ваши волосы будут всегда гладкими.

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