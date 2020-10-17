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В какой цвет нужно красить волосы в ноябре

Пожалуй, любимый женский способ отметить смену сезонов - это свежий цвет волос. Задумываетесь о смене имиджа? Ведущие колористы поделились своими любимыми осенними оттенками.

сегодня, 15:03
Автор:

Седлецкая Татьяна


В какой цвет нужно красить волосы в ноябре

Фото: photo.99px.ru

Вашему вниманию самые модные осенние оттенки волос 2020 года.

Дымчатый аметист

Это не полностью пурпурный оттенок, а скорее брюнетка с нежным и приглушенным фиолетовым оттенком. Благодаря ему коричневый цвет выглядит насыщенным и шоколадным, а поскольку фиолетовый имеет как холодные, так и теплые тона, он подойдет для женщины с любым цветом кожи.

Жженая карамель

Осень — это всегда теплые оттенки. Обратите внимание, насколько меньше серебряных и пепельных тонов становится в октябре – им на смену приходят оттенки обожженной карамели, золота и меди. Приятный бонус: теплый цвет волос делает вашу кожу более молодой и сияющей.

Рубиново-красный

Хотите действительно заявить о себе с помощью цвета волос? Попробуйте этот тон драгоценного камня — отличный выбор для тех, кто хочет насыщенного и броского оттенка. Чтобы поддерживать яркость и блеск данного цвета, за волосами придется ухаживать в салоне каждые четыре-пять недель, а также использовать красный тонирующий бальзам дома несколько раз в неделю.

Черный эспрессо

Этот достойный внимания цвет возвращается практически в каждом сезоне. Однотонное окрашивание лучше всего подойдет тем девушкам и женщинам, у кого от природы волосы среднего или темно-каштанового цвета. Если вы не шатенка, попробуйте сочетать глубокие оттенки эспрессо со своим цветом волос посредством нескольких прядей или бликов.   

Естественные блики

В этом сезоне в моду снова возвращаются естественные блики, которые не более чем на один-два тона светлее вашего основного цвета. Такой вид окрашивания практически не требует ухода и особенно подойдет тем, кто раньше никогда не красил волосы или пока не готов к кардинальным изменениям. 


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