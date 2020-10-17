В какой цвет нужно красить волосы в ноябре

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Седлецкая Татьяна
Фото: photo.99px.ru
Вашему вниманию самые модные осенние оттенки волос 2020 года.
Дымчатый аметист
Это не полностью пурпурный оттенок, а скорее брюнетка с нежным и
приглушенным фиолетовым оттенком. Благодаря ему коричневый цвет выглядит
насыщенным и шоколадным, а поскольку фиолетовый имеет как холодные, так и
теплые тона, он подойдет для женщины с любым цветом кожи.
Жженая карамель
Осень — это всегда теплые оттенки. Обратите внимание, насколько меньше
серебряных и пепельных тонов становится в октябре – им на смену приходят
оттенки обожженной карамели, золота и меди. Приятный бонус: теплый цвет волос делает
вашу кожу более молодой и сияющей.
Рубиново-красный
Хотите действительно заявить о себе с помощью цвета волос? Попробуйте этот
тон драгоценного камня — отличный выбор для тех, кто хочет насыщенного и броского
оттенка. Чтобы поддерживать яркость и блеск данного цвета, за волосами придется
ухаживать в салоне каждые четыре-пять недель, а также использовать красный тонирующий
бальзам дома несколько раз в неделю.
Черный эспрессо
Этот достойный внимания цвет возвращается практически в каждом сезоне. Однотонное
окрашивание лучше всего подойдет тем девушкам и женщинам, у кого от природы
волосы среднего или темно-каштанового цвета. Если вы не шатенка, попробуйте
сочетать глубокие оттенки эспрессо со своим цветом волос посредством нескольких
прядей или бликов.
Естественные блики
В этом сезоне в моду снова возвращаются естественные блики, которые не
более чем на один-два тона светлее вашего основного цвета. Такой вид
окрашивания практически не требует ухода и особенно подойдет тем, кто раньше никогда
не красил волосы или пока не готов к кардинальным изменениям.
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