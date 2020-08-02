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Главная Новости Досуг стиль и красота Помада со вкусом острых крылышек: KFC удивила новинкой
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Помада со вкусом острых крылышек: KFC удивила новинкой

Помада может держаться на губах до восьми часов

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Помада со вкусом острых крылышек: KFC удивила новинкой

KFC

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC решила порадовать покупателей необычной новинкой, которой нет в меню. Компания выпустила ограниченным тиражом коллекцию губных помад со вкусом острых крылышек, которыми так славиться. Об этом сообщает издание buro247.

Запуск продукта состоялся 29 июля -  в День красной помады, который совпал с празднованием Дня куриных крылышек. Вот таким способом и "родился" необычный тандем. Помада от KFC имеет ярко-красный цвет и создана по технологии, которая позволяет ей держаться на губах около восьми часов. Так, что помимо вкусного, приятного и остренького вкуса, она еще и очень стойкая, а значит не помешает перекусить любимым блюдом.

К слову, это не первый необычный эксперимент сети общественных ресторанов KFC. В 2016 году компания выпустила лимитированную коллекцию съедобных лаков для ногтей.

Напомним, что китайская корпорация Xiaomi запустила клавиатуру для женщин в виде палетки с губной помадой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему женщинам стоит пользоваться помадой.


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