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Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи гривен (ФОТО)

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил набор носков, дизайн которых был взят из коллекций Вирджила Абло

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Всемирно известный французский бренд Louis Vuitton выпустил набор архивных моделей носков LV Archives. Вдохновением для их дизайна послужили коллекции, созданные Вирджилом Абло — креативным директором мужской линии одежды французского модного дома Louis Vuitton, который недавно скончался.

Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи гривен (ФОТО)

Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи гривен / Фото: hypebeast

Люксовый бренд представил набор архивных моделей носков в наборе со знаменитой шкатулкой Scott из органического стекла. Они созданы из мягкого хлопчатобумажного трикотажа. В наборе 6 пар носков (S-M и M-L размеров). Приобрести их можно в фирменных магазинах компании или на официальном сайте бренда. Стоимость набора составляет 2000 долларов (более 54 тысяч гривен).

Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи гривен (ФОТО) - фото 2

Напомним, что в августе французский бренд Louis Vuitton выпустил два аксессуара из новой осенне-зимней коллекции Вирджила Абло. Первый — миниатюрная сумка в виде кофейного стаканчика со съемным ремешком для ношения cross-body, второй — брелок-морковка с ярко-зеленым ботвой и молнией из серебристого металла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный французский дом моды Louis Vuitton представил специальной чемодан для кроссовок. Так, дизайнеры бренда позаботились о том, чтобы владельцам больших гардеробов было удобно хранить обувь. Чемодан предназначен для 14 пар как высоких, так и низких моделей.

Читайте также, что в январе 2020 года французский гигант моды Louis Vuitton порадовал покупателей не только своей одеждой, обувью и сумками, но и стильными гаджетами. Компания представила новинку – новые беспроводные наушники, доступные в пяти цветах: черном, белом, красном, розовом и желтом.


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Источник: https://hypebeast.com/2021/11/louis-vuitton-lv-archives-socks-set-virgil-abloh
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