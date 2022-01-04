Косметолог рассказала, как быстро снять отеки на лице

Отечность — эстетическая проблема, с которой время от времени может столкнуться каждый. Почему же она появляется и как с ней правильно бороться? На этот вопрос ответила врач-косметолог Милана Азимова.

Как снять отеки на лице (фото из открытых источников)

Специалист рассказала, что отечность может возникнуть из-за употребления алкогольных напитков, беременности, хронических заболеваний почек и сердца. А еще этот симптом может быть причиной стрессовых ситуаций, несбалансированной диеты, нарушения кровообращения или чрезмерного употребления пищи в вечернее время.

Избавиться от проблемы можно с помощью косметологических процедур, например, лимфодренажного массажа, который нормализует кровообращение и придаст коже упругости, а также микротоковой терапии, RF и SMAS-лифтинга.

Но снять отечность можно и дома. По словам косметолога, стоит принять контрастный душ или контрастное умывание (чередование холодной и горячей воды), а также сделать компрессы с холодным зеленым чаем.

Избавиться от отеков помогают патчи, но лучше выбирать те, что содержат кофеин или водоросли.

При наличии отеков стоит придерживаться питьевого режима. В сутки употреблять не менее 1,5 литра воды, а после 20:00 разрешается только один глоток воды раз в 30 минут. Также стоит ограничить употребление острой и соленой пищи, которая способствует задержке жидкости в организме.

Для того чтобы избежать отеков, важно вести здоровый образ жизни, дополнять его физическими нагрузками и обязательными прогулками на свежем воздухе.

Напомним, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы избавиться от отечности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Ольга Усенко рассказала, как справиться с отечностью с помощью физических упражнений и изменений в питании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!