Косметолог рассказала, как быстро снять отеки на лице

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Светлана Шкурупий
Отечность
— эстетическая проблема, с которой время от времени может столкнуться каждый.
Почему же она появляется и как с ней правильно бороться? На этот вопрос ответила
врач-косметолог Милана Азимова.
Как снять отеки на лице (фото из открытых источников)
Специалист
рассказала, что отечность может возникнуть из-за употребления алкогольных
напитков, беременности, хронических заболеваний почек и сердца. А еще этот
симптом может быть причиной стрессовых ситуаций, несбалансированной диеты,
нарушения кровообращения или чрезмерного употребления пищи в вечернее время.
Избавиться
от проблемы можно с помощью косметологических процедур, например, лимфодренажного
массажа, который нормализует кровообращение и придаст коже упругости, а также
микротоковой терапии, RF и SMAS-лифтинга.
Но
снять отечность можно и дома. По словам косметолога, стоит принять контрастный
душ или контрастное умывание (чередование холодной и горячей воды), а также сделать
компрессы с холодным зеленым чаем.
Избавиться
от отеков помогают патчи, но лучше выбирать те, что содержат кофеин или
водоросли.
При
наличии отеков стоит придерживаться питьевого режима. В сутки употреблять не
менее 1,5 литра воды, а после 20:00 разрешается только один глоток воды раз в
30 минут. Также стоит ограничить употребление острой и соленой пищи, которая
способствует задержке жидкости в организме.
Для
того чтобы избежать отеков, важно вести здоровый образ жизни, дополнять
его физическими нагрузками и обязательными прогулками на свежем воздухе.
Напомним,
какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы избавиться от отечности.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Ольга Усенко рассказала, как справиться с отечностью с помощью физических упражнений и изменений в питании.
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