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Какой принт будет самым популярным этой весной (ФОТО)

Этот принт позволяет проявить свою индивидуальность

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты говорят, что этой весной в моде будет популярен "Tie-Dye" — эффектный и яркий принт, который отлично вписывается в любой образ. 

Какой принт будет самым популярным этой весной (ФОТО)

что будет модно весной 2021 (фото из открытых источников)

Известно, что "Tie-Dye" в переводе с английского означает "свяжи и покрась" и эта техника была очень популярна в 60-70-х годах. На фоне классических принтов этот смотрится дерзко, и в то же время очень стильно и свежо. Его наносят на различные предметы гардероба: футболки, брюки, юбки, платья, купальники, сумки и головные уборы, поэтому что этот принт отлично вписывается в любой образ. 

Эксперты говорят, что "Tie-Dye" вполне может занять лидирующие позиции этой весной, потому что "психоделический" узор (как его часто называют) уже заполонил социальные странички модниц. 

Важно еще то, что такой принт можно сделать самостоятельно, главное — не переборщить, чтобы модный образ не превратился в какое-то безобразие. Все, что нужно так это взять вещь, скрутить/завязать/обвязать ее нитью и опустить в краску или нанести ее на какие-то определенные части с помощью баллончика. Таким образом, вы можете сами создавать узоры, проявляя свою индивидуальность. 

В грядущем сезоне вещи с техникой "Tie-Dye" рекомендуют миксовать с однотонными и лаконичными вещами. Например, футболка с узором и светлые джинсы — очень практичный и стильный образ.

Какой принт будет самым популярным этой весной (ФОТО) - фото 2
Какой принт будет самым популярным этой весной (ФОТО) - фото 3
Какой принт будет самым популярным этой весной (ФОТО) - фото 4
Какой принт будет самым популярным этой весной (ФОТО) - фото 5

Напомним, эксперты назвали вещи, которые в этом году следует спрятать подальше, потому что их признали антитрендами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цвета будут популярны в 2021 году по версии американской компании Shutterstock. Именно эти оттенки будут преобладать в новых коллекциях модных дизайнеров.


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Источник: http://ivona.bigmir.net/beauty/moda/495188-Trend-2021--etot-print-budet-samym-populjarnym-v-novom-sezone
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