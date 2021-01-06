Какие цвета будут популярны в 2021 году по версии Shutterstock

Представители американской компании Shutterstock выяснили, какие три оттенка будут пользоваться популярностью в 2021 году.

какие цвета будут в моде в 2021 году / фото: Shutterstock

Для создания своего ежегодного исследования специалисты фотобанка выяснили, какие фотографии чаще всего загружали пользователи в 2020 году. На основе этих данных они и сделали выводы о том, какие цвета будут актуальны в этом сезоне.

Одним из трех главных оттенков года они назвали Sail Champagne (Sail — парус, Champagne — шампанское). Его эксперты сравнивают с "чистым полотном эскапизма", на котором можно изобразить все что угодно. А если присмотреться, то в нем можно увидеть даже пастельный апельсиновый оттенок.

Не менее актуальным является и цвет Fortuna Gold, названный в честь древнеримской богини удачи Фортуны. Этот теплый и глубокий золотой цвет символизирует случайные события, а еще он напоминает осенние листья на городских улицах.

Третий оттенок Tidewater Green (Tidewater — побережье, Green зеленый), символизирует постоянные и неизбежные изменения, подобные изменениям времен года или океанским приливам и отливам.

По версии Shutterstock, именно эти цвета будут преобладать в новых коллекциях модных дизайнеров и в цветовой гамме известных брендов.

Напомним, что в начале декабря американский Институт цвета Pantone, который ежегодно задает тренды в мире моды и дизайна, объявил сразу два главных оттенка 2021 года и объяснил, что они означают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дизайнеры и модельеры считают, что зимой нужно носить яркие вещи, поднимающие настроение. В связи с этим, главным оттенком этой зимы был признан фиолетовый.

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