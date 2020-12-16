Какой маникюр будет самым популярным на Новый год

какой маникюр сделать на Новый год (фото из открытых источников)

Поскольку Новый год является одним из самых долгожданных праздников, то и подготовка к нему особенная. Нужно подобрать наряд, прическу и привести в порядок свои ноготки. Кстати, nail-мастер Эми Ли на своей странице в Instagram продемонстрировала, какой маникюр сейчас пользуется большой популярностью.

Большинство девушек используют новогоднюю тематику, украшая ноготки изображениями оленей, елочных игрушек, и символом 2021 года — Белым Металлическим Быком. Но, если вы хотите сделать необычный и оригинальный маникюр, тогда выберите "вельветовый" дизайн, который сейчас является трендом в сети.

Эми Ли показала маникюр с эффектом зеленого бархата, который действительно смотрится очень интересно и подходит для новогоднего образа. Для того, чтобы создать такой дизайн, нужно использовать лаки с голографическими свойствами. Такие покрытия содержат блестки, которые красиво и празднично переливаются и создается впечатление, что ноготки покрыты вельветовой тканью, а не глянцевым лаком. Чаще всего для такого эффекта используют розовый или серебряный лак, но вы можете экспериментировать с любыми оттенками, кроме красного и бордового (Бык не одобрит).

Мастер маникюра отметила, что, если вам не хочется делать блестящий "вельветовый" маникюр, но вы хотите остаться в тренде, тогда можно сделать матовое покрытие с эффектом бархата.

Напомним, недавно nail-эксперты представили несколько дизайнов маникюра, которые давно вышли из моды и могут испортить ваш стильный образ.

Ранее издание "Комментарии" представляло несколько вариантов для создания стильного маникюра с синим оттенком, который добавит вашему образу изысканности, элегантности и спокойствия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!