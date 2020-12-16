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Какой маникюр будет самым популярным на Новый год

Модный маникюр назвали «вельветовым»

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Какой маникюр будет самым популярным на Новый год

какой маникюр сделать на Новый год (фото из открытых источников)

Поскольку Новый год является одним из самых долгожданных праздников, то и подготовка к нему особенная. Нужно подобрать наряд, прическу и привести в порядок свои ноготки. Кстати, nail-мастер Эми Ли на своей странице в Instagram продемонстрировала, какой маникюр сейчас пользуется большой популярностью.

Большинство девушек используют новогоднюю тематику, украшая ноготки изображениями оленей, елочных игрушек, и символом 2021 года — Белым Металлическим Быком. Но, если вы хотите сделать необычный и оригинальный маникюр, тогда выберите "вельветовый" дизайн, который сейчас является трендом в сети.

Эми Ли показала маникюр с эффектом зеленого бархата, который действительно смотрится очень интересно и подходит для новогоднего образа. Для того, чтобы создать такой дизайн, нужно использовать лаки с голографическими свойствами. Такие покрытия содержат блестки, которые красиво и празднично переливаются и создается впечатление, что ноготки покрыты вельветовой тканью, а не глянцевым лаком. Чаще всего для такого эффекта используют розовый или серебряный лак, но вы можете экспериментировать с любыми оттенками, кроме красного и бордового (Бык не одобрит).

Мастер маникюра отметила, что, если вам не хочется делать блестящий "вельветовый" маникюр, но вы хотите остаться в тренде, тогда можно сделать матовое покрытие с эффектом бархата.

Напомним, недавно nail-эксперты представили несколько дизайнов маникюра, которые давно вышли из моды и могут испортить ваш стильный образ.

Ранее издание "Комментарии" представляло несколько вариантов для создания стильного маникюра с синим оттенком, который добавит вашему образу изысканности, элегантности и спокойствия.


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Источник: https://life.nv.ua/ukr/krasota-i-moda/manikyur-na-noviy-rik-2021-velvetovi-nigti-stali-insta-trendom-foto-50130415.html
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