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Какие бесполезные бьюти-средства "впаривают" нам маркетологи

Названы популярные бьюти-средства, которые на самом деле не так эффективны, как об этом рассказывают маркетологи

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Эксперты рассказали о косметических средствах, которые на самом деле не работают, хотя их активно рекламируют маркетологи и блогеры. На что не стоит тратить деньги?

Какие бесполезные бьюти-средства "впаривают" нам маркетологи

Какие бьюти-средства на самом деле бесполезны (фото из открытых источников)

Средства для увеличения объема губ

Многие девушки хотят красивые пышные губки, но инъекции по их увеличению стоят дорого, да и не все решаются на такую процедуру. Поэтому в интернете и магазинах можно встретить помады и блески с "жгучим" эффектом, которые вызывают отек и тем самым увеличивают объем губ, а также продаются вакуумные увеличители.  Но стоит понимать, что эффект от блеска или помады будет краткосрочным, вот вакуумные формочки еще и могут навредить. Если не хотите получить микротравмы и синяки на лице, тогда лучше откажитесь от таких средств. 

Силиконовые резинки в форме спирали

Резинки, напоминающие телефонный шнур, давно пользуются спросом. Маркетологи говорят, что они намного лучше обычных резинок, потому что лучше фиксируют волосы и меньше вредят их структуре. Но на деле оказалось так, что жесткий силикон, наоборот, травмирует локоны, а спиралевидная форма еще больше их спутывает. 

Укрепляющий шампунь

Укрепить волосяные луковицы при помощи одного шампуня просто невозможно, задача этого косметологического средства состоит в том, чтобы очистить кожу головы, не пересушивая ее. А вот для укрепления волос лучше подойдут маски, сыворотки и масла на основе натуральных компонентов. 

Крем от растяжек

С помощью крема растяжки можно предотвратить, а не избавиться от них, потому что растяжка — это рубец на коже, и вряд ли крем поможет с ними справиться. А вот не допустить их появления можно с помощью качественных средств, в составе которых есть витамин Е, оливковое масло, масло зародышей пшеницы и прочего. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро снять отеки на лице.


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Источник: https://vazhnoznat.com/byuti-sredstva/
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