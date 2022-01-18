Какие бесполезные бьюти-средства "впаривают" нам маркетологи

Эксперты рассказали о косметических средствах, которые на самом деле не работают, хотя их активно рекламируют маркетологи и блогеры. На что не стоит тратить деньги?

Какие бьюти-средства на самом деле бесполезны (фото из открытых источников)

Средства для увеличения объема губ

Многие девушки хотят красивые пышные губки, но инъекции по их увеличению стоят дорого, да и не все решаются на такую процедуру. Поэтому в интернете и магазинах можно встретить помады и блески с "жгучим" эффектом, которые вызывают отек и тем самым увеличивают объем губ, а также продаются вакуумные увеличители. Но стоит понимать, что эффект от блеска или помады будет краткосрочным, вот вакуумные формочки еще и могут навредить. Если не хотите получить микротравмы и синяки на лице, тогда лучше откажитесь от таких средств.

Силиконовые резинки в форме спирали

Резинки, напоминающие телефонный шнур, давно пользуются спросом. Маркетологи говорят, что они намного лучше обычных резинок, потому что лучше фиксируют волосы и меньше вредят их структуре. Но на деле оказалось так, что жесткий силикон, наоборот, травмирует локоны, а спиралевидная форма еще больше их спутывает.

Укрепляющий шампунь

Укрепить волосяные луковицы при помощи одного шампуня просто невозможно, задача этого косметологического средства состоит в том, чтобы очистить кожу головы, не пересушивая ее. А вот для укрепления волос лучше подойдут маски, сыворотки и масла на основе натуральных компонентов.

Крем от растяжек

С помощью крема растяжки можно предотвратить, а не избавиться от них, потому что растяжка — это рубец на коже, и вряд ли крем поможет с ними справиться. А вот не допустить их появления можно с помощью качественных средств, в составе которых есть витамин Е, оливковое масло, масло зародышей пшеницы и прочего.

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