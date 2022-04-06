Как вымыть волосы, если закончился шампунь: полезные советы

Волосы нужно стараться поддерживать в чистоте поэтому если у вас закончился обычный шампунь, а купить новый нет возможности, тогда воспользуйтесь другими средствами. Какими именно рассказала косметолог Оксана Марченко.

Чем мыть голову, если нет шампуня (фото из открытых источников)

По словам специалиста, чтобы волосы были чистыми, красивыми и здоровыми необязательно использовать только дорогостоящие шампуни и другие косметологические средства. На помощь в этом деле могут прийти и натуральные продукты.

Порошок горчицы

Это средство часто используется в косметологии и отлично подходит для жирных волос. После нанесения маски ваши волосы будут пышными и ухоженными, а также порошок горчицы будет способствовать их росту.

Мука

Эксперт советует выбрать ржаную муку или цельнозерновую, потому что они подходят для всех типов волос. Продукт используют как сухой шампунь, его нужно нанести на кончики волос. После муки локоны будут выглядеть здоровыми и от нее не секутся кончики.

Ржаной хлеб

Использование ржаного хлеба для мытья головы поможет не только хорошо промыть волосы, но и великолепно их укрепить. В завершении хорошо всполоснуть волосы раствором уксуса.

Яичный желток

Еще один продукт, который поможет сделать волосы более ухоженными, а также избавит вас от перхоти. Но только перед применением нужно удалить пленку с желтка. Такой вариант подойдет обладательницам жирных типов волос.

Глина

С ее помощью можно подпитать кожу голову и удалить лишний жир. Глина регулярно применяется в косметологической сфере, на ее основе делают различные маски, потому что волосы после нее получаются мягкими и здоровыми. Но после использования голову нужно промыть лимонной водой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с волосами, если 16 месяцевне мыть их шампунем.

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