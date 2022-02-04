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Что будет с волосами, если 16 месяцев не мыть их шампунем

Жительница Австралии рассказала, что случилось с волосами ее 4-летней дочки после того, как она перестала мыть их шампунем

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Оказывается, что необязательно во время мытья головы использовать шампунь, и без этого косметического средства волосы могут быть здоровыми и красивыми. Это доказала австралийка Мишель Деннис, которая проводила эксперимент на своих детях.

Что будет с волосами, если 16 месяцев не мыть их шампунем

Девочке не мыли голову шампунем 16 месяцев (фото из открытых источников)

Женщина работает парикмахером и ведет свою страницу в социальной сети TikTok. В одном из своих видео, она показала, как выглядят волосы ее 4-летней дочери, которая не пользуется шампунем уже 16 месяцев.

Сложно представить, но локоны девочки выглядят не только красивыми, но и совершенно здоровыми, нет ни перхоти, ни других проблем с кожей головы. Австралийка отметила, что прежде, чем пользоваться таким лайфхаком, все же лучше проконсультироваться со специалистом.

По словам Мишель, у нее трое детей и они не пользуются шампунями, и совершенно об этом не жалеют.  Пользователи сети были удивлены и отметили в комментариях, что волосы девочки невероятно красивые.

Женщина рассказала, что вместо шампуня она использует другие косметические средства, например, спрей от перхоти, различные кондиционеры, а также моет волосы обычной водой. 

Австралийка отмечает, что вода и выработка кожного сала очищают кожу и делают ее сбалансированной и здоровой. Вдобавок можно пользоваться еще маслом для волос, чтобы они хорошо расчесывались.

Что будет с волосами, если 16 месяцев не мыть их шампунем - фото 2

Напомним, что ухоженные волосы – это чистые волосы, в первую очередь. Многие девушки задумываются, насколько часто нужно мыть голову, чтобы сохранять дольше свежесть, объем и здоровый вид локонов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сколько шампуня действительно нужно для мытья головы.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/17526706/havent-washed-four-year-old-daughter-hair-months-no-poo-method/
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