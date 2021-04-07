Как стать стильной: пять главных лайфхаков от Андре Тана

Каждому из нас хочется выглядеть стильно и всегда быть в тренде. Если не знаете, как это сделать, тогда прислушайтесь к советам украинского дизайнера Андре Тана.

Как стать стильной: 5 советов (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram известный модельер рассказал о главных лайфхаках, которые помогут вам выглядеть привлекательно и уверенно в себе, умело подчеркнув свои достоинства с помощью одежды.

Полюбите себя

Андре Тан подчеркнул, что важно любить себя и свое тело, и не нужно покупать предметы гардероба с целью скрыть какой-то недостаток фигуры. Наоборот, в вашем шкафу должны быть вещи, которые подчеркивают ваши сильные стороны.

Держите свой гардероб в порядке

Дизайнер отметил, что о стиле не может быть и речи, если в вашем гардеробе пылятся вещи, которые вы одевали еще в школьные годы, а колготки лежат вперемешку с носками мужа. У вас должен быть порядок! Андре Тан порекомендовал приложение stylebook, с помощью которого вы сможете оцифровать свой гардероб и составлять новые образы, не крутясь часами перед зеркалом. Еще эта программа исключит возможность купить ненужную вещь.

Освойте основные правила дресс-кода

Также модельер советует не воспринимать правила дресс-кода, как перечень запретов! Дресс-код-это путеводитель и, в первую очередь, кодекс моды. Чтобы чувствовать себя комфортно и подбирать аутфиты "к месту".

Тренируйте наблюдательность

Андре Тан посоветовал модницам установить приложение Vogue Runway, в котором они смогут наблюдать, что носят обычные прохожие в Париже или Милане, а также ознакомиться со свежими коллекциями модных дизайнеров. Также дизайнер посоветовал подписаться на Instagram таких моделей, как Хейли Бибер и Виктория Бекхэм.

Инвестируйте в себя

Украинский дизайнер отмечает, что нужно инвестировать в себя. И если вы действительно хотите научиться выглядеть стильно, то можно записаться на специальные fashion-курсы. Такую возможность предоставляет школа "Академия Андре Тана".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Андре Тан назвал главные тренды этой весны.

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