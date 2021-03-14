Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные тренды

Украинский модельер Андре Тан продолжает делиться с модницами ценными советами и назвал главные тренды весны-2021.

Что носить весной 2021 (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram модный эксперт рассказал, что приближается весна и солнечные лучи будут греть намного сильнее. А значит пора пересмотреть свой гардероб и настроиться на создание весенних луков. В этом сезоне в моде будут следующие тренды:

Пуговицы с кристаллами

Модельер рекомендует присмотреться к этому элементу декора. По его словам, пуговицы с кристаллами придают образу элегантности и женственности. Если вы не можете найти изделие с красивыми нежными пуговицами, то можно приобрести их отдельно и перешить самостоятельно или же отнести в мастерскую.

Массивные воротники

Этой весной в моде будут массивные воротники — они станут прекрасным дополнением, например, к базовой рубашке. А вот жемчужные воротники пока лучше отложить куда-то подальше.

Сумочки для телефонов

Без телефона сейчас никуда, так что этой весной модницам нужно приобрести специальную сумочку-чехол для гаджетов.

Вырезы на одежде

Андре Тан говорит, что лаконичные вырезы на одежде (юбке, пиджаке, брюках) смотрятся сексуально, но главное — не переборщить. И стоит запомнить, что в тренде именно вырезы, а не дырки.

Сетка

Дополнив базовую комбинацию платьем-чехлом из сетки, вы можете совсем не переживать об аксессуарах — образ и так выглядит завершенным. Кстати, этот тренд останется в моде до конца лета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при выборе одежды необходимо обращать внимание на ее цветовую гамму. Украинский модельер Андре Тан рассказал, какие цвета визуально стройнят и омолаживают.

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