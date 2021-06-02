Что нужно перестать делать с волосами прямо сейчас

Если хотите, чтобы ваши волосы имели здоровый вид, были ухоженными и красивыми, тогда нужно перестать выполнять каждый день привычки, которые их ослабляют. О чем речь?

что нельзя делать с волосами (фото из открытых источников)

Агрессивное сушение волос полотенцем

После того как вы помыли волосы, не нужно их сильно тереть с помощью полотенца. Можно только легко промакивать, дабы не повредить структуру волосы и не ослабить луковицы.

Использование неподходящего шампуня

Самая частая ошибка — выбирать шампунь по типу волос, а не по состоянию кожи головы, ведь шампунь воздействует преимущественно на корни.

Высокий пучок или хвост

Эти укладки выглядят стильно и весьма удобны для жизни, но есть две проблемы — постоянное натяжение ослабляет луковицу волоса, что может привести к выпадению. Кроме того, может нарушиться кровообращение, что чревато головной болью.

Регулярное мытье волос

Эксперты говорят, что не нужно постоянно мыть волосы. Через день — окей, а вот дважды в день (утром и вечером) явно уже перебор. Вы смываете природный липидный барьер, да еще и заставляете сальные железы работать активнее.

Игнорирование термозащиты

Запомните, что термозащита — как SPF для волос. Вы не увидите результата от применения сразу же, но очень пожалеете, что игнорировали ее, особенно, если часто пользуетесь утюжком или феном.

Напомним, какие ингредиенты можно добавить в свой шампунь, чтобы ускорить рост своих локонов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у наших волос есть свой жизненный цикл, который включает рост, отдых и выпадение. Обычно человек за один день лишается около 100 волосков. Но если вы начали замечать, что волос выпадает слишком много или они стали сильно тонкими, то следует обратиться за помощью к специалисту.

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