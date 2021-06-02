Что нужно перестать делать с волосами прямо сейчас

BTC/USD
37328.70
ETH/USD
2704.23
LTC/USD
184.47
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Если хотите, чтобы ваши волосы имели здоровый вид, были ухоженными и красивыми, тогда нужно перестать выполнять каждый день привычки, которые их ослабляют. О чем речь?
что нельзя делать с волосами (фото из открытых источников)
Агрессивное сушение волос полотенцем
После того как вы помыли волосы, не нужно их сильно тереть с помощью полотенца. Можно только легко промакивать, дабы не повредить структуру волосы и не ослабить луковицы.
Использование неподходящего шампуня
Самая частая ошибка — выбирать шампунь по типу волос, а не по состоянию кожи головы, ведь шампунь воздействует преимущественно на корни.
Высокий пучок или хвост
Эти укладки выглядят стильно и весьма удобны для жизни, но есть две проблемы — постоянное натяжение ослабляет луковицу волоса, что может привести к выпадению. Кроме того, может нарушиться кровообращение, что чревато головной болью.
Регулярное мытье волос
Эксперты говорят, что не нужно постоянно мыть волосы. Через день — окей, а вот дважды в день (утром и вечером) явно уже перебор. Вы смываете природный липидный барьер, да еще и заставляете сальные железы работать активнее.
Игнорирование термозащиты
Запомните, что термозащита — как SPF для волос. Вы не увидите результата от применения сразу же, но очень пожалеете, что игнорировали ее, особенно, если часто пользуетесь утюжком или феном.
Напомним, какие ингредиенты можно добавить в свой шампунь, чтобы ускорить рост своих локонов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у наших волос есть свой жизненный цикл, который включает рост, отдых и выпадение. Обычно человек за один день лишается около 100 волосков. Но если вы начали замечать, что волос выпадает слишком много или они стали сильно тонкими, то следует обратиться за помощью к специалисту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости