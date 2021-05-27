Что добавить в шампунь, чтобы ускорить рост волос

Роскошные и длинные волосы — мечта каждой девушки. И чтобы ее исполнить, нужно за ними правильно ухаживать. Эксперты перечислили ингредиенты, которые можно добавить в шампунь, чтобы ускорить рост своих локонов.

Как ускорить рост волос / фото: PEXELS.COM

Алоэ вера

Для приготовления большинства масок для волос используют мякоть алоэ вера и его свежий сок. Он регулирует и сохраняет влажность в волосах, обеспечивая их рост.

Мед

Этот продукт для волос используют не только в народной медицине, но и добавляют в профессиональные косметические линии. Мед предотвращает выпадение волос, перхоть и сухость кожи головы.

Лимон

Лимон отлично себя зарекомендовал в борьбе с выпадением волос. Этот цитрусовый обладает очищающим эффектом, устраняя перхоть и способствуя росту волос.

Лаванда

Лавандовое масло подходит для всех типов волос. Это растение лечит перхоть, увлажняет сухую кожу головы, стимулирует быстрый рост волос.

Сахар

Этот продукт является универсальным средством для улучшения состояния прядей. Маски из сахара помогают восстановить поврежденные волосы, придают им блеск и сияние.

Глицерин

Это недорогое аптечное средство, которое отлично увлажняет кожу головы и волосы по всей длине. Глицерин питает и сохраняет структуру волосяных фолликулов.

Розовая вода

Розовая вода хорошо работает с сухими и вьющимися волосами. Она обеспечивает им рост, мягкость, а также устраняет перхоть.

Напомним, что красивые волосы – визитная карточка каждой женщины. Чтобы они были ухоженными и здоровыми, за ними нужно правильно следить. Помочь в этом может бюджетное косметическое средство — репейное масло. Но действительно ли с его помощью можно отрастить роскошные локоны?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как вернуть волосам блеск и густоту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!