Можно ли отрастить волосы с помощью репейного масла

Красивые волосы – визитная карточка каждой женщины. Чтобы они были ухоженными и здоровыми, за ними нужно правильно следить. Помочь в этом может бюджетное косметическое средство — репейное масло. Но действительно ли с его помощью можно отрастить роскошные локоны?

Помогает ли репейное масло отрастить волосы (фото из открытых источников)

Известно, что репейное масло давно используется в косметологии, потому что состоит из витаминов А и Е, которые помогают в борьбе с перхотью и придают волосам блеск, а витамин В — улучшает их структуру.

Также в составе этого косметического средства есть стеариновая и пальмитиновая кислоты, способствующие выработке коллагена и эластика, которые стимулируют регенерацию кожи головы. В репейном масле есть и протеин, делающий локоны более гладкими и блестящими.

Эксперт Ольга Алейникова отметила, что польза репейного масла зависит от уровня концентрации в нем экстракта репейника. Если его достаточно, тогда оно будет способствовать росту волос и укреплять волосяные фолликулы.

При выборе средства всегда обращайте внимание на его состав. Если в перечне компонентов сначала идет оливковое (или другое) масло, потом ромашковый отвар, витамины и лишь потом репейник, тогда концентрация этого вещества низкая.

Стоит отметить, что, кроме индивидуальной непереносимости, у репейного масла нет никаких противопоказаний к применению.

Напомним, что выпадение волос является проблемой многих людей: как мужчин, так и женщин. Ученые обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на целых 40%.

Ранее эксперты назвали обычные продукты, которые следует добавить в рацион, если у вас начали выпадать волосы.

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