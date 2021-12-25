Сколько шампуня действительно нужно для мытья головы

Американская парикмахерша показала, сколько шампуня стоит тратить на мытье волос. И теперь многие девушки поняли, что долгое время делать эту процедуру неправильно. Парикмахерша и стилистка из США Сара активно ведет свой ТикТок, где делится разнообразными лайфхаками и интересными роликами по уходу за шевелюрой, передает Радио MAXIMUM.

Уход - фото из открытых источников

В одном из недавних роликов девушка показала, как правильно мыть волосы, но такой реакции не ожидала. Сообщение успел собрать более 46 тысяч просмотров, ведь многие девушки и не подозревали, что ухаживали за своей прической всю жизнь. Дело в том, что количество шампуня не зависит от длины локонов. На самом деле можно хорошо сэкономить средства для волос, если пользоваться ими правильно. По словам Сары, сначала нужно хорошо намочить волосы теплой водой, а потом взять совсем небольшое количество шампунь. Идеальное количество измеряется одним нажатием дозатора, что вполне логично. Но не стоит паниковать, что вам совсем не хватит средства для очищения волос. Ведь Сара рекомендует мыть голове дважды с одинаковым количеством шампуня, а не один раз с огромным.

Напомним, проблема выпадения волос беспокоит многие. Она может быть связана с генетической предрасположенностью, а также с внешними факторами, такими как стресс, гормональный дисбаланс и дефицит витаминов, ключевыми среди которых являются D и B12. Так, нехватка витамина D – одна из самых распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин, особенно в зимнее время года, пишет Mirror. Считается, что всего 30 минут солнечного света в день или 10 микрограмм витамина D помогают усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос. "Когда в организме не хватает витамина D, кератиноциты в фолликулах волосы не могут регулировать их рост и выпадение. Поэтому нужно прилагать больше усилий к восстановлению", — подчеркнул основатель скандинавского бренда уходных продуктов для волос New Nordic Карл Кристиан

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