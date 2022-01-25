Будьте в тренде: какая одежда и обувь популярны в 2022 году

Если хотите выглядеть модно, красиво и стильно, тогда стоит ознакомиться с главными трендами 2022 года. Стилисты назвали несколько вещей, элементов одежды и обуви, которые сейчас пользуются большим спросом и сделают ваш образ оригинальным.

Тренды 2022 года (фото из открытых источников)

Приталенные силуэты

Те, кто устал от одежды оверсайз, могут обрадоваться, потому что в этом году в моду вернутся приталенные силуэты. Жакеты и пальто с выраженной талией сделают образ более элегантным и женственным.

Полоска

Это классический тренд, остающийся на пике популярности несколько сезонов подряд. В приоритете – крупная полоска, которая подчеркивает минимализм, лаконичность и стиль.

Ботфорты

Женские ботфорты – незаменимый тренд, радующий модниц уже несколько сезонов. Они с легкостью вписываются в любой наряд, как повседневный, так и офисный.

Большие сумки

Такие сумки весьма практичные, потому что в них помещается все, но с другой стороны, они не всем подходят под пропорции. Например, худенькая и маленькая девушка с огромной сумкой будет смотреться не очень гармонично.

Верхняя одежда "в цвете"

Это относится к любой верхней одежде, начиная от шубы и заканчивая тренчем.

Длинные рукава

Удлиненные рукава, закрывающие кисть, ворвались к нам с показов неделей мод и закрепились в модных трендах. Но нужно выбрать комфортную для себя длину.

Обувь на платформе

Такая обувь сейчас также на пике популярности, но у нее должен быть толстый и устойчивый каблук.

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