Будь как кукла Bratz: Сеть заполонил новый бьюти-тренд (ФОТО)

Наверное, каждая девочка в детстве хотела повторить образ своей любимой куклы. Теперь это переросло в настоящий бьюти-тренд. В социальных сетях набирает популярность макияж Bratz Doll, вдохновленный культовыми куклами.

Макияж как у кукол Bratz (фото из открытых источников)

Известно, что тренд макияжа в стиле кукол Bratz начался с сайта Reddit и впоследствии охватил почти все социальные сети. На YouTube можно найти множество инструкций, как сделать кукольный мейкап, а многие бьюти-блоггеры и профессиональные визажисты уже успели примерить яркий образ.

И это не первый случай, когда куклам Bratz приписывают вдохновение для некоторых современных тенденций макияжа. В 2017 году британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сравнивается стиль некоторых знаменитостей – Хлои Кардашян, Джиджи Хадид и Рианны с куклами Bratz.

К слову, превратиться в такую куклу в реальной жизни не так уж сложно – нужно сделать акцент на глаза, используя накладные ресницы, яркие тени и черную подводку, брови у кукол достаточно тонкие, поэтому их придется зрительно уменьшить. Губы у Bratz очень рыхлые – чтобы создать такой эффект, воспользуйтесь контурным карандашом и двумя оттенками матовой помады.

Напомним, что наша кожа требует особого и системного ухода. Но многие девушки не задумываются об этом, поэтому забывают смывать макияж на ночь, а то и вовсе не правильно очищают кожу от косметических средств. Врач-дерматолог Светлана Якубовская рассказала, как правильно смывать make-up.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите выглядеть стильно и эффектно, стоит обратить внимание на несколько бьюти-лайфхаков по вечернему макияжу.

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