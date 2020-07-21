Как правильно смывать макияж, чтобы не навредить коже

Наша кожа требует особого и системного ухода. Но многие девушки не задумываются об этом, поэтому забывают смывать макияж на ночь, а то и вовсе не правильно очищают кожу от косметических средств. На своей странице в Instagram врач-дерматолог Светлана Якубовская рассказала, как очистить кожу от make-up.

Специалист рассказала, что неверное удаление макияжа может ухудшить состояние нашей кожи, спровоцировать появление угревых высыпаний, а еще сделать последующий уход бесполезным.

Итак, если вы не используете тональный крем, пудру, ВВ- и прочие подобные средства, то вечером вы вполне можете умыться только привычным очищающим гелем/пенкой.

Если же вы применяете тональные основы, корректирующие средства, санскрин с тоном и прочее, то все это лучше удалять в 2 этапа:

- сперва вы "растворяете" и смываете сам макияж специальным средством (мицеллярной водой, гидрофильным маслом или молочком);

- завершаете этап очищения гелем/пенкой для умывания;

Но всегда стоит ориентироваться не только на рекомендации, но и на ваши ощущения.

Чтобы понять, нужно вам двойное очищение или достаточно будет применение одного геля, обратите внимание на следующие факторы:

- протрите лицо белым ватным диском, смоченным тоником: если видите пятна, окраску диска тоном, то значит очищения недостаточно.

- если вы после умывания ощущаете жирность, липкость на лице, то значит надо брать дополнительные средства для очищения кожи.





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