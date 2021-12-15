logo

BTC/USD

48130.26

ETH/USD

3834.18

LTC/USD

149.91

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс Ученые выяснили, какой секс люди считают самым лучшим в своей жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, какой секс люди считают самым лучшим в своей жизни

Для начала ученые опросили несколько тысяч человек и выделили тех, кто утверждал, что у них был удивительный, невероятный и незабываемый сексуальный опыт

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Какой секс вы могли бы назвать самым лучшим в своей жизни? Не спешите с ответом, потому что мы спрашиваем не о сексе с самой красивой девушкой и не о том, что длилось дольше и был самым бурным. Нет, лучший – это тот, который доставил наибольшее удовольствие.

Ученые выяснили, какой секс люди считают самым лучшим в своей жизни

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Так вот, канадские ученые из Оттавы в 2020 году замахнулись на амбициозный проект, пишет Maxim. Они решили узнать, что такое самый лучший секс в жизни. Имеет ли этот опыт набор ингредиентов или определенную формулу? Может, определенное количество оргазмов или каких-нибудь особых способов их достичь? Для начала ученые опросили несколько тысяч человек и выделили тех, кто утверждал, что у них был удивительный, невероятный и незабываемый сексуальный опыт. А потом расспросили, что именно происходило. Так вот оказалось, что происходило совершенно разное, но все опрошенные сошлись на трех пунктах!

Представь себе, современное исследование показало, что один из десяти человек в современном мире во время секса умудряется проверить телефон. При этом абсолютное большинство в этот момент еще и думает о каких-то проблемах, событиях предыдущего дня, пытается представить будущее. Нет, во время идеального секса вы чувствуете возбуждение и ни о чем не думаете. Остальные вылетают из головы. Вот так-то. Оказалось, что самый лучший секс у нас происходит с людьми, которые для нас, скажем, не совсем чужды. Мы или в них уже давно влюблены или вдруг почувствовали, что сейчас все серьезно. Причем это справедливо как для женщин, так и для мужчин.

Напомним, фантазировать о сексе со знаменитостью совершенно нормально. К тому же это довольно распространённое сексуальное желание. Британский психолог Мишель Доэтри объясняет, почему у вас может возникнуть такая эротическая мечта. Интересно, что это не просто довольно распространенная эротическая фантазия, но и одна из самых невероятных таких фантазий, что не претворится в жизнь с вероятностью 99,9%. И на это есть понятные причины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://maximum.fm/naukovci-zyasuvali-yakij-seks-lyudi-vvazhayut-najkrashchim-u-svoyemu-zhitti_n199794
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!