Ученые выяснили, какой секс люди считают самым лучшим в своей жизни

Какой секс вы могли бы назвать самым лучшим в своей жизни? Не спешите с ответом, потому что мы спрашиваем не о сексе с самой красивой девушкой и не о том, что длилось дольше и был самым бурным. Нет, лучший – это тот, который доставил наибольшее удовольствие.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Так вот, канадские ученые из Оттавы в 2020 году замахнулись на амбициозный проект, пишет Maxim. Они решили узнать, что такое самый лучший секс в жизни. Имеет ли этот опыт набор ингредиентов или определенную формулу? Может, определенное количество оргазмов или каких-нибудь особых способов их достичь? Для начала ученые опросили несколько тысяч человек и выделили тех, кто утверждал, что у них был удивительный, невероятный и незабываемый сексуальный опыт. А потом расспросили, что именно происходило. Так вот оказалось, что происходило совершенно разное, но все опрошенные сошлись на трех пунктах!

Представь себе, современное исследование показало, что один из десяти человек в современном мире во время секса умудряется проверить телефон. При этом абсолютное большинство в этот момент еще и думает о каких-то проблемах, событиях предыдущего дня, пытается представить будущее. Нет, во время идеального секса вы чувствуете возбуждение и ни о чем не думаете. Остальные вылетают из головы. Вот так-то. Оказалось, что самый лучший секс у нас происходит с людьми, которые для нас, скажем, не совсем чужды. Мы или в них уже давно влюблены или вдруг почувствовали, что сейчас все серьезно. Причем это справедливо как для женщин, так и для мужчин.

Напомним, фантазировать о сексе со знаменитостью совершенно нормально. К тому же это довольно распространённое сексуальное желание. Британский психолог Мишель Доэтри объясняет, почему у вас может возникнуть такая эротическая мечта. Интересно, что это не просто довольно распространенная эротическая фантазия, но и одна из самых невероятных таких фантазий, что не претворится в жизнь с вероятностью 99,9%. И на это есть понятные причины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!