Мечта о сексе со знаменитостью: психолог объясняет, что это значит

Фантазировать о сексе со знаменитостью совершенно нормально. К тому же это довольно распространённое сексуальное желание. Британский психолог Мишель Доэтри объясняет, почему у вас может возникнуть такая эротическая мечта. Интересно, что это не просто довольно распространенная эротическая фантазия, но и одна из самых невероятных таких фантазий, что не претворится в жизнь с вероятностью 99,9%. И на это есть понятные причины.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Известно, что знаменитости, особенно женщины, тщательно ухаживают за собой и потому сексуально привлекательны. Обычно у них есть целая команда, работающая над безупречным и желанным образом: стилисты, имиджмейкеры, парикмахеры, визажисты, массажисты, косметологи, хирурги, тренера, повара и другие причастные к красоте звезд.

Желать близости с таким человеком вполне естественно, а фантазия этого типа помогает повысить самооценку. Это наименее вредные мечты, чем те, которые связаны с находящимися рядом женщинами и могут своим поведением нанести психологическую травму. Такие недостижимые объекты ваших сексуальных фантазий только подогревают жажду и ничего больше не могут обещать. Поэтому дальше мечты дела не заходят.

Напомним, как насчет секса в холодное время года? Разжечь огонь страсти можно и тогда, когда за окном снег. Вот 7 советов, которые помогут улучшить сексуальную близость зимой. Тусклый рассеивающийся свет имеет успокаивающий эффект. Свечи ассоциируются с романтикой. При таком освещении вы сможете смотреть в глаза партнеру и не стесняться. Теплые носки Ученые выяснили, что носки важны не только для сохранения тепла, но и для достижения оргазма! Носки ассоциируются с комфортом, а эта эмоция лишает тревожности. Показатели достижения женщинами оргазма увеличились на 30% после того, как они стали надевать во время секса носки

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