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Главная Новости Досуг секс Ученые выяснили, чего женщины хотят от секса на одну ночь
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Ученые выяснили, чего женщины хотят от секса на одну ночь

Стало известно, что женщины ищут во время интимных встреч без обязательств

сегодня, 23:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В сексе на одну ночь бывают заинтересованы не только мужчины, но и многие женщины. Ученые провели исследование и выяснили, чего же представительницы прекрасного пола хотят от подобных встреч.

Ученые выяснили, чего женщины хотят от секса на одну ночь

Секс на одну ночь (фото из открытых источников)

Исследователи провели опрос более 68 тысяч гетеросексуальных женщин, чтобы определить, чего они хотят от "того, что им нужно на один вечер". Анализируя их ответы, ученые заметили важные факторы, которые могут помочь мужчинам, отдающим предпочтения таким встречам.

Итак, опрос показал, что женщин привлекают высокие мужчины. Оказывается, что их физическая способность к самоутверждению и связанный с этим высокий социальный статус добавляют женщинам ощущение, что они в большей безопасности с таким партнером. 

Около 89% опрошенных женщин отметили, что в сексуальном партнере их привлекает доброта, а 72% респонденток обращают внимание на интеллект потенциального любовника. И лишь 22% женщин заявили, что в первую очередь обращают внимание на привлекательное тело мужчины. 

То есть женщины для секса на одну ночь выбирают не богатого и амбициозного мужчину, а внимательного, доброго и чуткого.  Также для них важна легкость в общении с предполагаемым любовником, чтобы он не утомлял ее заумными разговорами, а был сосредоточен на удовольствии, которое вы должны получить вдвоем. 

Напомним, ученые сообщали, что многие партнеры могут во время секса совершать ошибки, которые портят не только впечатление от процесса, но и отношения в целом. В чем же дело, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские исследователи выяснили, как утренний секс влияет на карьерный рост.


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Источник: https://www.insider.com/what-women-really-look-for-in-a-partner-study-research-2019-7
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