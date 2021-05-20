Ученые назвали весомую причину заниматься сексом хотя бы раз в неделю

С возрастом многое в нашем теле меняется. Кожа становится бледной, вес уходит с большим трудом, становятся заметными признаки старения в виде морщин и складок. Через последнее появилась целая косметическая индустрия. Но ученые убеждены, что секс может заменить все эти ценные средства.

Отношения (фото из открытых источников)

К счастью, есть более дешевые методы омоложения. Одно исследование показало, что можно сохранить молодость другим бесплатным способом. Как пишет Sex MissFit, говорится о сексе. Рассказываем, почему секс несколько раз в неделю помогает нам выглядеть моложе, бодрее и свежими.

Секс, пожалуй, самая приятная вещь на свете. Не только потому, что жаркие минуты на простынях окрыляют нас гормонами счастья: они также помогают нам выглядеть моложе. Британский психолог, доктор Дэвид Викс во время исследований смог установить, что интимная близость имеет прямое влияние на нашу внешность.

Эксперт смог определить, что пары, которые занимались сексом 3 раза в неделю и более, выглядели на 10 лет моложе. Почему? С одной стороны, во время секса выделяется гормон серотонин, который снижает стресс (важный фактор, заставляющий нас выглядеть старше) и, таким образом, делает лицо свежим. Кроме того, интимные отношения — настоящий усилитель иммунной системы, а также стимулируют кровообращение. А хорошее кровообращение обеспечивает сияние и гарантирует, что бледный, тусклый цвет лица, который появляется с возрастом, исчезнет. И лицо вернет себе румяный молодой вид.

Но это еще не все. Доктор Викс также пишет, что пары, которые спят несколько раз в неделю, легче поддерживают форму, тонус и обращают внимание на свою внешность, и, конечно, также на своего партнера. Сам по себе секс — это настоящая тренировка, потому что он прорабатывает мышцы, ускоряет пульс, сжигает калории, вызывает потоотделение. Во время бега или в тренажерном зале происходит то же самое.

Тот, кто занимается сексом хотя бы 2-3 раза в неделю, не только чувствует себя молодым, но и выглядит свежим и энергичным. Между прочим, гормональный баланс также выигрывает от регулярных половых актов, поэтому загрязнение кожи, закупоренные поры, воспаления и т.д. будут появляться все реже.

Напомним, исследователи говорят, что секс приносит не только удовольствие, но еще и положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Но как оказалось, его отсутствие также имеет положительные стороны.

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