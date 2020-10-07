Ученые назвали новый стандарт мужского достоинства

Определена новый стандарт длины мужского члена. Об этом сообщает "Газета по-украински" со ссылкой на исследование калифорнийских ученых.

Согласно проведенным исследованиям, новым стандартом мужского достоинства принято считать длину от 12,9 сантиметра до 13,9 сантиметра. Ранее стандартным показателем был результат в районе 16 сантиметров.

Такую разницу ученые объясняют тем, что в предыдущих исследованиях мужчинам верили на слово, а сейчас уже проводили соответствующие замеры. Также в данном труде описаны и предпочтения женщин, какой размер им нравится больше всего.

Самым привлекательным получился размер 16,4 сантиметра, но это для разовых встреч. Для половых отношений на длительном участке оптимальный размер составляет 15 сантиметров.

Ранее "Комментарии" публиковали десять случаев, в которых женщина хочет секса больше всего.

Параллельно важно помнить, что в любые счастливые моменты жизни женщина вряд ли откажется от полового контакта, чтобы еще больше украсить праздник. Также не стоит забывать о периодах стресса и ревности (да, такие фазы в жизни также бывают), и тогда секс просто поможет улучшить ситуацию.



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