Десять ситуаций, в которых женщина жутко хочет секса

В отдельные моменты женщины очень сильно возбуждаются, хотя ситуация к этому и не способствует. Портал радио "Люкс ФМ" собрал небольшую подборку для мужчин, чтобы они знали, когда действовать.

В данную подборку были включен секс после ссоры, когда женщина злая, но в то же время для примирения данное "лекарство" будет лучшим вариантом.

Параллельно важно помнить, что в любые счастливые моменты жизни женщина вряд ли откажется от полового контакта, чтобы еще больше украсить праздник. Также не стоит забывать о периодах стресса и ревности (да, такие фазы в жизни также бывают), и тогда секс просто поможет улучшить ситуацию.

Так называемый 14-й день (период овуляции) — безусловный лидер в данном списке. Тогда девушка просто на стенку может лезть от страсти.

Ну и как же без историй из молодежных сериалов, которые ранее мы видели только в кино. Продолжение праздника (вечеринки, к примеру) или же совместный просмотр фильмов для взрослых ой, как возбуждает девушек.

Не стоит забывать о расстояния и воздержании. Когда давно не было секса, то крыша может просто слететь.

Как ранее сообщали "Комментарии", названы пять видов секса, от которых женщина будет в восторге.





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