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Тренды в интерьере любимой квартиры

В трендовом интерьере, как и в одежде, приемлемо сочетание всего со всем. Люди хотят выражать себя, и максимализм позволяет им это в полной мере. Это можно увидеть даже на примере сегодняшних модных столовых сервировок, которые создаются из предметов, выполненных в разной стилистике.

13 декабря 2020, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Комфорт, простота и хороший вкус – вот синонимы дома, созданного любовью. Дом для двоих, где есть все необходимое и нет ничего лишнего. Для тех, кто может позволить себе простоту, как высшую степень роскоши. Дом — стиль хозяев – в мелочах, которые только на первый взгляд играют второстепенную роль.

Тренды в интерьере любимой квартиры

Оттенки жемчужного, теплого дерева, кофе и холодноватой асбестовой гаммы. Их комбинация цепляет, но не утомляет взгляд. Наши специалисты подчеркнули игрой тона детали интерьера, оставив его в рамках спокойной, расслабляющей палитры.

Большая площадь первого этажа сегментирована, но служит общей концепции. Здесь принимают гостей, проводят время, встречаются, готовят еду и общаются. Большая просторная гостиная, обеденная зона с широкими окнами, заполненная светом, кухня, в которой продуманы мельчайшие детали.  Она разделена на несколько функциональных зон, в которых и гость, и владелец погружаются в атмосферу уюта. Большой экран, тёплый источник освещения – аналог очага. Мягкая мебель и большой стол – все, что нужно для максимально комфортного приема гостей.

Обеденная зона наполнена светом.  Большой стол в камерной нише, отгораживающей обеденную зону и добавляющий камерности пространству. Высококачественная корпусная мебель задает тон и не нуждается в дополнительном декоре. Краткость – сестра таланта, лаконичность – сестра вкуса.

Кухня дома максимально наполнена естественным светом.. Техника расположена в секундной доступности до лаунж-зоны – очень легко контролировать кулинарные процессы.

Гостевая спальня дома способна конкурировать с номерами лучших отелей мира. Ничего лишнего.  В каждой мелочи выражается забота о гостях и их удобстве. Тут всего – сколько нужно. Пространства, места для отдыха, места для хранения вещей.

Наверху – зона хозяев. Спальня владельцев имеет более выраженный контраст. Благородные оттенки кофейно-молочной палитры оптимизируют пространство, гармонично совмещая женские и мужские зоны.

Просторный балкон, безопасное ограждение которого дает возможность использовать его и как детскую площадку, и как зону для спортивной активности на свежем воздухе. Наши дизайнеры сделали высоту ограждающего сектора максимально комфортной, выполняющей свои защитные функции, но не утяжеляющей пространство.

Напомним, "Комментарии" писали, что если вы затеяли в квартире ремонт, тогда вам стоит ознакомиться со списком главным антитрендов в интерьере 2020 года.


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