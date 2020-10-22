Антитренды в интерьере: чего нельзя делать при ремонте квартиры

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Светлана Шкурупий
Если вы затеяли в квартире ремонт, тогда вам стоит ознакомиться со списком главным антитрендов в интерьере 2020 года. Дизайнеры рассказали, какие элементы декора утратили актуальность, а какие — завоевывают популярность. Такой информацией поделилась студия Antonov design.
Эксперты рассказали, что следует отказаться от многоуровневых и задекорированных потолков, потому что сейчас в моде простота и минимализм. Утратили актуальность и деревянные плинтусы, подобранные в тон паркету и дверям.
При ремонте помещения также стоит отказаться от арок, которые были в моде несколько десятилетий подряд. Сейчас дизайнеры придумали более современные варианты расширения и объединения пространства.
Учитывая то, что сейчас в интерьере стоит придерживаться минимализма, откажитесь от вопиющих предметов роскоши, которые вызывают недоумение. Засилье текстиля — подушки, пледы, покрывала, шторы с узорами также признано антитрендом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие детали интерьера делают вашу квартиру банальной и безвкусной.
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