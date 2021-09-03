ТОП самых опасных видов секса, составленный медиками

Секс не только приятное, но и очень опасное занятие. И не только в тех случаях, когда тебе приходится прыгать с балкона от мужа-тяжеловеса твоей избранницы, который вовремя вернулся из командировки. Как-то на досуге Американский центр контроля и профилактики заболеваний подсчитал, сколько людей умерли и получили травмы во время секса. Правда, в отчете они завуалировали это, превратив в "перенапряжение от повторяющихся действий" и "негативное влияние вибраций", пишет Maxim.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Оральный секс был назван Американским центром контроля и профилактики заболеваний одним из наименее опасных видов секса, что не может не радовать. По статистике, количество травм, полученных во время минета или куннилингуса, ничтожно мало.Женское влагалище очень эластично, не то что пенисы. Поэтому е "женщина сверху" травмоопасная в первую очередь для мужчины. Перелом пениса — редко встречается повреждения, но именно на позу наездницы, по исследованиям "Международного журнала импотенции", приходится 10% случаев перелома пениса.

Также авторы журнала подчеркивают, что многие мужчины бывают настолько смущены тем, что случилось, не обращаются к врачу, поэтому официальная статистика занижена в несколько раз. Самоудовлетворения не влечет к слепоте и появления волос на ладонях, а вот к перелому пениса или разрыва влагалища вполне может. При этом ученые приводят факты, что в восточных странах количество травм половых органов, полученных в результате мастурбации, на порядок выше, и они значительно изобретательнее. Один из пациентов признался, что думал, что так в пенисе есть кость, то им можно научиться хрустеть, как и пальцами.

То же исследование в "Международном журнале импотенции", о котором мы писали выше, свидетельствует, что обычная миссионерская поза является причиной перелома пениса в 26% случаев. Это уже неожиданность дня!

И самая опасная поза с точки зрения вероятности перелома пениса — коленно-локтевая поза. 41% случаев. Но здесь необходима оговорка. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Advances in Urology, говорит, что самая опасная поза — все же вне всадницы, ведь в разгар страсти партнерша может не заметить, что что-то пошло не так. Поэтому в следующий раз мы рекомендуем быть немного осторожнее во время занятия сексом. Все для того, чтобы не завершить страстное свидание в травмпункте.

Напомним, если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером.

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