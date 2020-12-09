Смотреть, но не скачивать: PornHub меняет правила пользования сайтом

Известный порносайт PornHub вносит изменения в собственной политики конфиденциальности. Об этом сообщает Центр безопасности ресурса.

Любителям «клубнички» на PornHub пора изучать новые правила. Фото из открытых источников

Среди важнейших нововведений — возможность загружать новый контент только проверенным пользователям и отказ от скачивания имеющихся клипов для всех юзеров. Возможность добавлять видео отныне есть только у партнеров PornHub и лиц, сотрудничающих в рамках особой Модельной программы.

Кроме того, популярный порносайт вводит дополнительный уровень модерации материалов, предлагаемых пользователям. Это сделано для защиты от незаконного содержания. На сайте создается специальная "Красная команда", которая будет заниматься исключительно самоконтролем платформы для выявления потенциально незаконных материалов. Еще планируется расширить и без того внушительный перечень запрещенных к употреблению на PornHub слов.

Модераторы сайта будут использовать в работе значительное количество специальных программ. Среди них — CSAI Match (технология YouTube для борьбы с изображениями сексуального насилия над детьми в интернете), Content Safety API (инструмент искусственного интеллекта Google, который помогает выявлять незаконные изображения), PhotoDNA (технология Microsoft для обнаружения и удаления изображений эксплуатации детей), программа для отпечатков пальцев Vobile и т.п.

Подобные изменения ресурс вводит после журналистского расследования The New York Times. Тогда PornHub обвинили в распространении и отсутствии модерации контента с элементами насилия.

Администрация порносайта утверждает, что принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения незаконных видеоматериалов. По словам членов команды PornHub, в начале 2020 года они плодотворно сотрудничали с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей, а в следующем году обещают опубликовать первый отчет о прозрачности.

Для справки. PornHub — один из самых известных в мире порносайтов, работающий с 2007 года. Его штаб-квартира расположена в Монреале, Канада. В 2017 году PornHub вошел в сотню самых посещаемых сайтов мира, заняв 40 позицию. Такие данные предоставила статистическая компания Alexa Internet.

Ранее "Комментарии" сообщали, что PornHub обнародовал альбом рождественских песен.

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