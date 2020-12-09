kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18463.24

ETH/USD

571.57

LTC/USD

77.09

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс Смотреть, но не скачивать: PornHub меняет правила пользования сайтом
commentss НОВОСТИ Все новости

Смотреть, но не скачивать: PornHub меняет правила пользования сайтом

Загружать видео на PornHub отныне смогут лишь избранные пользователи

сегодня, 16:06
Автор:

Вечканова Елена

Известный порносайт PornHub вносит изменения в собственной политики конфиденциальности. Об этом сообщает Центр безопасности ресурса.

Смотреть, но не скачивать: PornHub меняет правила пользования сайтом

Любителям «клубнички» на PornHub пора изучать новые правила. Фото из открытых источников

Среди важнейших нововведений — возможность загружать новый контент только проверенным пользователям и отказ от скачивания имеющихся клипов для всех юзеров. Возможность добавлять видео отныне есть только у партнеров PornHub и лиц, сотрудничающих в рамках особой Модельной программы.

Кроме того, популярный порносайт вводит дополнительный уровень модерации материалов, предлагаемых пользователям. Это сделано для защиты от незаконного содержания. На сайте создается специальная "Красная команда", которая будет заниматься исключительно самоконтролем платформы для выявления потенциально незаконных материалов. Еще планируется расширить и без того внушительный перечень запрещенных к употреблению на PornHub слов.

Модераторы сайта будут использовать в работе значительное количество специальных программ. Среди них — CSAI Match (технология YouTube для борьбы с изображениями сексуального насилия над детьми в интернете), Content Safety API (инструмент искусственного интеллекта Google, который помогает выявлять незаконные изображения), PhotoDNA (технология Microsoft для обнаружения и удаления изображений эксплуатации детей), программа для отпечатков пальцев Vobile и т.п.

Подобные изменения ресурс вводит после журналистского расследования The New York Times. Тогда PornHub обвинили в распространении и отсутствии модерации контента с элементами насилия.

Администрация порносайта утверждает, что принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения незаконных видеоматериалов. По словам членов команды PornHub, в начале 2020 года они плодотворно сотрудничали с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей, а в следующем году обещают опубликовать первый отчет о прозрачности.

Для справки. PornHub — один из самых известных в мире порносайтов, работающий с 2007 года. Его штаб-квартира расположена в Монреале, Канада. В 2017 году PornHub вошел в сотню самых посещаемых сайтов мира, заняв 40 позицию. Такие данные предоставила статистическая компания Alexa Internet.

Ранее "Комментарии" сообщали, что PornHub обнародовал альбом рождественских песен.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://help.pornhub.com/hc/en-us/categories/360002934613-Trust-and-Safety
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ