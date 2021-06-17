Пять способов заниматься сексом во время жары

В летнюю жару секс может приносить дискомфорт. И чтобы получить максимум удовольствия от близости и разнообразить ощущения, стоит принять во внимание несколько простых рекомендаций.

Девушка (фото из открытых источников)

Секс летом иногда становится настоящим испытанием для многих пар. В Red magazine поделились пять правил, которых следует придерживаться во время интима в жару. Секс в прохладном душе или ванне будет комфортнее, чем в жаркой спальне. Оптимальная для вашего тела температура подарит приятные ощущения. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.

Выбирайте удобное положение в процессе секса, где будут ограничены прикосновения с кожей друг друга, чтобы организм не нагревался. Такие позы обеспечат лучшее дыхания. Многие пары используют лед во время прелюдии. Если вы еще не играли со льдом — стоит попробовать, ведь экстремальный холод дарит новые ощущения.

Охладите комнату перед занятием любовью. Включите вентилятор или кондиционер, можно просто открыть окно и проветрить, чтобы было больше кислорода. Положите простыню на несколько часов в морозильную камеру. Перед сексом застелите ним постель — это подарит незабываемые ощущения.

Как сообщали ранее ни для кого не секрет, что весной и летом мы хотим заниматься сексом чаще, чем зимой. Но, как оказалось, есть определенный месяц, когда приходится пик популярности секса на одну ночь. Далеко не все люди хотят строить серьезные отношения. Есть и те, кто не откажется от одноразовой интрижки, которая позволит утолить сексуальный аппетит, читайте подробнее в нашем материале.





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