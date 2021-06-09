Эксперты назвали месяц, на который приходится пик популярности секса на одну ночь

Ни для кого не секрет, что весной и летом мы хотим заниматься сексом чаще, чем зимой. Но, как оказалось, есть определенный месяц, когда приходится пик популярности секса на одну ночь.

Отношения (фото из открытых источников)

Далеко не все люди хотят строить серьезные отношения. Есть и те, кто не откажется от одноразовой интрижки, которая позволит утолить сексуальный аппетит. Как пишет Maxim, эксперты обнаружили месяц, на который приходится пик активности секса на одну ночь.

Известный сайт знакомств OkCupid опубликовал итоги трехлетнего опроса своих пользователей (всего в нем приняли участие 18 миллионов пользователей): с 2013 года по 2016 годы администраторы сайта рассылали им вопрос "Хотите ли вы, чтобы ваши последующие отношения были длительными?".

Так вот, чаще всего ответ "Нет, я ищу краткосрочные, без обязательств отношения" приходила в апреле, мае и июне. И если в апреле и мае процент сторонников краткосрочных отношений вырастал на 17% по сравнению с осенними и зимними месяцами, то в июне аж на 33%. Социологи, нанятые OkCupid, объяснили такую ​​легкомысленную статистику тем, что именно в весенне-летние месяцы на сайте знакомств регистрируется максимальное число студентов, путешественников и отдыхающих. То есть контингент, с которым сама эволюция велела посвятить себя необременительным, ни к чему не обязывающим сексом.

Если вы всю жизнь хотели попробовать заняться сексом на одну ночь, но никак решались — сейчас самое время! Но предварительно взвесьте все "за" и "против".

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