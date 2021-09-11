Как получить максимум удовольствия от секса втроем: 4 простых совета

Это только в кино все элементарно: встречаются три человека и без лишних слов приступают к тому, для чего встретились. В реальной жизни тебе понадобится небольшая подготовка. Давно хочешь расширить границы своей постели и впустить в нее еще кого-нибудь кроме своей девушки? У сексолога и автора популярного в США подкаста "Секс с Эмили" Эмили Морс есть несколько дельных советов. Благодаря им первый опыт не превратится в бесконечный кошмар, а в какой-то момент ты даже начнешь получать удовольствие от того, что происходит.

Отношения (фото из открытых источников)В

Во-первых, если ты задумался о сексе втроем, скорее всего, у тебя уже есть девушка, с которой ты можешь обсудить эту идею. А обсудить ее точно надо. Хотя бы для того, чтобы для нее такие новости не стали неожиданностью. Обсудите плюсы, минусы, подводные камни, поговорите о том, почему эта фантазия кажется привлекательной каждом из вас. И ни в коем случае не пытайтесь исправить сексом втроем какие пробелы в отношениях.

Тренироваться в секс втроем можно даже вдвоем. Вам помогут ролевые игры, грязные разговоры и фильмы для взрослых. Как практическое руководство. Наблюдайте за техникой, смотрите, как эти трое на экране не дают друг другу заскучать. Во время ролевых игр представьте, что вас трое. Воображаемая игра с различными ситуациями поможет каждому из вас лучше понять, как бы вы хотели воплотить фантазию в реальной жизни. Когда вы все обсудили и достаточно натренировались, самое время заняться поисками того, кто согласится разделить ваши фантазии. Это может быть и кто-то хорошо знаком, и человек, которого вы никогда раньше не видели (с незнакомцем лучше сначала поближе познакомиться, прежде чем снимать перед ним одежду). Главное, чтобы вам было комфортно вместе. Искать третьего можно в приложениях для знакомств или на вечеринках. Но лучше, чтобы это не было экспромтом.

Когда приготовления привели вас к постели, главное правило — оставайтесь по возможности трезвыми, не забывайте о безопасности и сосредоточьтесь на том, чтобы угодить каждому. Продолжайте общаться до, во время и после секса, чтобы убедиться, что всем комфортно. А поскольку фантазии не всегда проявляются так блестяще, как ожидалось, сексолог предупреждает: не жди совершенства и произошел к сексу втроем, как к небольшому происшествию, где есть место и смеху, и глупым хореографическим этюдам.

Напомним, если у вас со второй половинкой разные желания и в отношениях есть интимное напряжение, то вы можете быть сексуально несовместимы. Вот красные флажки, на которые стоит обратить внимание. Если вы находитесь в отношениях, где спорите насчет секса или чувствуете недовольными, то это указывает на интимную несовместимость. Конечно, даже люди с разным либидо могут идеально сочетаться в постели, если учитывать предпочтения друг друга,

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