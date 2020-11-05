Почему в длительных отношениях угасает секс

Со временем сексуальная жизнь в отношениях отходит на второй план, страсть и романтика угасают, и вы перестаете получать удовольствие от интимной близости. Но почему так происходит?

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Планирование интимной жизни

Часто супруги, которые все время заняты на работе или другими делами, планируют, в какие дни у них будет секс. Не кажется ли вам, что это странно и абсурдно? О какой страсти может идти речь, если интим приравнивается к походу в магазин? Отбросьте планирование, поддавайтесь эмоциям, будьте спонтанны!

Отсутствие разнообразия

Не удивляйтесь, что ваша интимная жизнь угасает, если вы на протяжение долгих лет занимаетесь сексом в одной позе и на одной локации — в своей постели. Может нужно расширить границы? С таким подходом, секс быстро наскучит, поэтому всегда старайтесь поддерживать "огонек".

Неумение говорить о сексуальных предпочтениях

Многие партнеры боятся открыто говорить о своих сексуальных желаниях или предпочтениях, поэтому не получают удовольствия от этого занятия, имитируют организм и прочее. Может откровенно поговорите и сделаете ваш секс жарким?

Отсутствие мотивации заниматься любовью

Если в начале отношений, вы пытаетесь удивлять партнера, доказывая, что секс с вами — лучшее, что может быть. То спустя время, желание и страсть угасают, и вы теряете мотивацию. Тогда партнеры занимаются сексом либо, чтобы снять стресс, либо для "галочки" в календаре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить секс на расстоянии.

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