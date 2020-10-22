Как сохранить секс на расстоянии: три способа

Не все отношения проходят проверку расстоянием, и большой проблемой как-раз-то и является отсутствие интимной жизни. Но эксперты назвали три способа, с помощью которых можно сохранить сексуальное желание, даже если вы находитесь далеко друг от друга. Этими способами поделилось издание "Единственная".

Традиционный секс по телефону

Один из самых распространенных способов — секс по телефону. В начале, можно подогреть интерес друг друга с помощью сексуальных сообщений, они помогут вам раскрепоститься, подключить фантазию и усилят возбуждение. Переписку можно сопровождать пикантными снимками или даже воспользоваться веб-камерой.

Сексуальные игры

Для более смелых можно поиграть в сексуальные игры. Это куда интереснее, чем обычный секс по телефону. Набрав любимого, предложите ему самому говорить вам где и как вы будете себя ласкать. Преимущество этой забавы в том, что вы все больше и больше будете узнавать желания и предпочтения друг друга, затем вы можете поменяться ролями.

Парные игрушки

Мы живем в прогрессивное время, поэтому с помощью специальных приспособлений можно заняться сексом даже находясь далеко друг от друга. Есть даже такое понятие, как "теледильдоника" — технология, используемая для секса на расстоянии, в которой осязательные, температурные и прочие ощущения передаются между партнерами через двустороннюю линию связи. Реализуется она с помощью сексуальной игрушки, управляемой компьютером, которая дополняет технологию телеприсутствия ощущением сексуального контакта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько калорий вы сжигаете во время секса.

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