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Почему мужчины засыпают после секса: ученая все объяснила

Учитывая, что большинство людей занимаются сексом в постель, то организм ассоциирует это со сном

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий
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Многие мужчины часто засыпают сразу после интима, но не нужно придумывать дополнительные причины для этого. На самом деле есть научное объяснение, почему после жаркого вечера мужчинам хочется окунуться в сон. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, почему активный интимный вечер завершается тем, что мужчины спокойно засыпают, то пора получить научный ответ на этот вопрос. Оказалось, что это связано с химическими веществами мозга, пишет daily star. Учитывая, что большинство людей занимаются сексом в постель, то организм ассоциирует это со сном. К тому же большинство пар также подвержены интиму именно ночью и утром. В этот период, люди более естественно устают. Но ученая Мелинда Веннер назвала более серьезную причину, чем просто ассоциация с объектами и временем. Во время секса мозг выделяет микс химических веществ, среди которых серотонин, окситоцин, норадреналин, вазопрессин, оксид азота и гормон пролактин. Именно последний связан с чувством сексуального удовольствия, а также является причиной "времени восстановления" до того, как мужчины будут готовы снова "уйти в бой". Как и во время интима, уровень пролактина, как правило, выше нормы во время сна.

Почему мужчины засыпают после секса: ученая все объяснила

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Этот гормон также может объяснить, почему мужчины испытывают сонливость после секса, но не после мастурбации. Во время оргазма с партнером выделяется в четыре раза больше этого гормона, чем во время самоудовлетворения. Хотя учёные пока не совсем уверены, почему так происходит. Окситоцин и вазопрессин связаны также со сном. Их скачок часто происходит вместе с мелатонином, отвечающим за биологические часы человека. Ученые также обнаружили интересный факт: для достижения оргазма нужно освободиться от страха и беспокойства, что тоже может вызвать сонливость. Поэтому после феерического завершения шансы на понижение уровня бодрости увеличиваются. Исследования показывают, что женщины реже засыпают сразу после интима даже в тех случаях, когда достигают оргазма. Часто они остаются полувозбужденными, а вот мужчинам необходим период восстановления.

Еще одной причиной является то, что сексуальная нагрузка приводит к снижению уровня гликогена, отвечающего за энергию в мышцах. Учитывая, что у женщин меньше мышечная масса, то и усталость они чувствуют реже.

Напомним, половой акт не только приносит удовольствие, но и оказывает благоприятное воздействие на организм человека. И этому есть научные доказательства.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/love-sex/people-only-just-realising-lot-26134117
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