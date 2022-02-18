Почему мужчины засыпают после секса: ученая все объяснила

Многие мужчины часто засыпают сразу после интима, но не нужно придумывать дополнительные причины для этого. На самом деле есть научное объяснение, почему после жаркого вечера мужчинам хочется окунуться в сон. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, почему активный интимный вечер завершается тем, что мужчины спокойно засыпают, то пора получить научный ответ на этот вопрос. Оказалось, что это связано с химическими веществами мозга, пишет daily star. Учитывая, что большинство людей занимаются сексом в постель, то организм ассоциирует это со сном. К тому же большинство пар также подвержены интиму именно ночью и утром. В этот период, люди более естественно устают. Но ученая Мелинда Веннер назвала более серьезную причину, чем просто ассоциация с объектами и временем. Во время секса мозг выделяет микс химических веществ, среди которых серотонин, окситоцин, норадреналин, вазопрессин, оксид азота и гормон пролактин. Именно последний связан с чувством сексуального удовольствия, а также является причиной "времени восстановления" до того, как мужчины будут готовы снова "уйти в бой". Как и во время интима, уровень пролактина, как правило, выше нормы во время сна.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Этот гормон также может объяснить, почему мужчины испытывают сонливость после секса, но не после мастурбации. Во время оргазма с партнером выделяется в четыре раза больше этого гормона, чем во время самоудовлетворения. Хотя учёные пока не совсем уверены, почему так происходит. Окситоцин и вазопрессин связаны также со сном. Их скачок часто происходит вместе с мелатонином, отвечающим за биологические часы человека. Ученые также обнаружили интересный факт: для достижения оргазма нужно освободиться от страха и беспокойства, что тоже может вызвать сонливость. Поэтому после феерического завершения шансы на понижение уровня бодрости увеличиваются. Исследования показывают, что женщины реже засыпают сразу после интима даже в тех случаях, когда достигают оргазма. Часто они остаются полувозбужденными, а вот мужчинам необходим период восстановления.

Еще одной причиной является то, что сексуальная нагрузка приводит к снижению уровня гликогена, отвечающего за энергию в мышцах. Учитывая, что у женщин меньше мышечная масса, то и усталость они чувствуют реже.

Напомним, половой акт не только приносит удовольствие, но и оказывает благоприятное воздействие на организм человека. И этому есть научные доказательства.







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